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Hamas'tan Trump'a esir cevabı: Yahudi lobisini memnun etmeye çalışıyor

Hamas'tan Trump'a esir cevabı: Yahudi lobisini memnun etmeye çalışıyor

Rabia Şenol
04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Binyamin Netanyahu - Donald Trump
Binyamin Netanyahu - Donald Trump

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin, 20 Ocak'ta göreve başlamasından önce serbest bırakılmazsa, sorumlulara cehennemi yaşatacağını söylemişti. Trump’ın bu tehdidi üzerine Hamas yetkilisi Taher Al-Assar, konuya ilişkin Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Al-Assar, “Trump bu açıklamayla Amerika'daki Yahudi lobisini memnun etmeye çalışıyor. Rehinelerin ailelerinin ziyareti ve bölgede devam eden gerilim göz önüne alındığında kendisine gelecekte siyasi ve mali destek garantisi verecek” dedi. Rehinelerin can güvenliği için yeni önlemler alacaklarını belirten Al-Assar, “İsrail, rehinelerin serbest bırakılması için sahadaki askeri operasyonlarını artırırsa, Hamas rehineleri korumak için güvenlik önlemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Bu önlemler, rehinelerin tutuldukları yerlerin güçlendirilmesi veya daha güvenli yerlere taşınması olabilir. ABD’nin bu tehdidine karşılık Hamas, saldırıların artırılmasına yönelik askeri hazırlıkları da yoğunlaştıracak” ifadelerini kullandı.

Trump'ın tehditlerine ilişkin Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Hamas'ın Türkiye Temsilcisi Basem Naim ise bu tehditlerin kendilerini değil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ilgilendirdiklerini söyledi.


REHİNELER 20 OCAK'TA VERİLMEYECEK

Açıklamasında, Gazze'deki İsrailli rehinelerin tehditlerle 20 Ocak'ta serbest bırakılamayacağına değinen Naim, ‘Hamas, Trump’ın mesajının Netanyahu ve hükümetine yönelik olduğunun farkında. Zira bu mesaj, müzakereleri şahsi ideolojik çıkarlarına hizmet eden şeytani bir oyun gibi kullanan Netanyahu’nun tutumuna işaret ediyor’ değerlendirmesini yaptı.


#Hamas
#ABD
#İsrail
#Donald Trump

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