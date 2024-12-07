Hamas'tan Trump'a esir cevabı: Yahudi lobisini memnun etmeye çalışıyor

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin, 20 Ocak'ta göreve başlamasından önce serbest bırakılmazsa, sorumlulara cehennemi yaşatacağını söylemişti. Trump’ın bu tehdidi üzerine Hamas yetkilisi Taher Al-Assar, konuya ilişkin Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Al-Assar, “Trump bu açıklamayla Amerika'daki Yahudi lobisini memnun etmeye çalışıyor. Rehinelerin ailelerinin ziyareti ve bölgede devam eden gerilim göz önüne alındığında kendisine gelecekte siyasi ve mali destek garantisi verecek” dedi. Rehinelerin can güvenliği için yeni önlemler alacaklarını belirten Al-Assar, “İsrail, rehinelerin serbest bırakılması için sahadaki askeri operasyonlarını artırırsa, Hamas rehineleri korumak için güvenlik önlemlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Bu önlemler, rehinelerin tutuldukları yerlerin güçlendirilmesi veya daha güvenli yerlere taşınması olabilir. ABD’nin bu tehdidine karşılık Hamas, saldırıların artırılmasına yönelik askeri hazırlıkları da yoğunlaştıracak” ifadelerini kullandı.