Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hamburg'da sabotaj girişimi

Hamburg'da sabotaj girişimi

Ahmet Özay
04:004/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hamburg Limanı’nda Alman donanmasına ait savaş gemilerine yönelik sabotaj girişimiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların 37 yaşında Romanya vatandaşı ile 54 yaşında Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi. Şüphelilerden biri Hamburg’da, diğeri ise Yunanistan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Soruşturmaya göre zanlılar, tersanede bakım ve onarım sürecinde bulunan askeri gemilere bilinçli sabotaj gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemilerin motor sistemlerine aşındırıcı maddeler yerleştirildiği, ve elektronik sistemlerine müdahale edildiği tespit edildi. Sabotajın fark edilmesi sayesinde gemilerde ciddi bir hasar oluşmadı. Öte yandan TCG Anadolu’nun yanı sıra Türkiye’ye ait üç askeri geminin de bir kaç gün içinde Almanya’nın Hamburg limanına gelmesinin beklendiği dikkate alındığında, ortaya çıkan sabotaj girişimleri kapsamında Türk gemilerinin güvenliği hususu da gündeme geldi.


#Almanya
#Hamburg
#donanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT erişim sorunu 4 Şubat: OpenAI ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?