Hamburg'da sabotaj girişimi

Hamburg Limanı’nda Alman donanmasına ait savaş gemilerine yönelik sabotaj girişimiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların 37 yaşında Romanya vatandaşı ile 54 yaşında Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi. Şüphelilerden biri Hamburg’da, diğeri ise Yunanistan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Soruşturmaya göre zanlılar, tersanede bakım ve onarım sürecinde bulunan askeri gemilere bilinçli sabotaj gerçekleştirdi. Bu kapsamda gemilerin motor sistemlerine aşındırıcı maddeler yerleştirildiği, ve elektronik sistemlerine müdahale edildiği tespit edildi. Sabotajın fark edilmesi sayesinde gemilerde ciddi bir hasar oluşmadı. Öte yandan TCG Anadolu’nun yanı sıra Türkiye’ye ait üç askeri geminin de bir kaç gün içinde Almanya’nın Hamburg limanına gelmesinin beklendiği dikkate alındığında, ortaya çıkan sabotaj girişimleri kapsamında Türk gemilerinin güvenliği hususu da gündeme geldi.