Hamile kadınlara vahşi işkence

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki 93 Filistinli kadın arasında 3 hamilenin aç bırakma dahil ağır şartlar altında tutulduğunu bildirdi. Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki hamile esirlerin durumuna ilişkin bilgi verildi. Batı Şeria'nın Kalkilya kentinden 4 çocuk annesi ve 4 aylık hamile Emine Tavil'in (37) İsrail'in "provokasyon" şeklinde nitelendirdiği bir suçlama nedeniyle 18 Mart'tan bu yana tutuklu olduğu belirtildi. Nablus'tan bir çocuk annesi ve 5 aylık hamile Dana Cevde'nin (35) de 18 Nisan'da gözaltına alındığı ve durumunun altı ay süreyle idari tutukluluğa çevrildiği kaydedildi. Ramallah'tan 2 çocuk annesi 4 aylık hamile Menar İbrahim'in (28) ise "sosyal medya platformları üzerinden provokasyon" iddiasıyla 30 Nisan'da alındığı gözaltı sürecinin hâlâ devam ettiği aktarıldı. Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların sağlığından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, hamilelerin derhal serbest bırakılması istendi.

İNSANLIK ONURUNA AYKIRI

Esirler Cemiyeti’nin ulaştığı bilgilere göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli hamile esirler, özel sağlık durumları gözetilmeksizin aç bırakılma, kötü muamele, aşağılama ve sert sorgulamalara maruz kalıyor. Bu uygulamalar bedenler ve psikolojik durumlarının kötüleşmesine, kilo kaybına, aşırı yorgunluk ve bitkinlik yaşamalarına yol açıyor. Hapishane yetkilileri, kadınlara insanlık onuruna aykırı muamelelerde bulunuyor. Esirler Cemiyeti’nin verdiği bilgiye göre, kadınlardan bazılarının soruşturma ve gözaltı süreçlerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığı, kadın ve erkek esirlere karşı bu uygulamaların son dönemde belirgin şekilde arttığı kaydedildi. Cemiyet tarafından yapılan açıklamada ayrıca, işgalci İsrail hükümetinin Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023’ten beri kadın ve erkek ayırtmaksızın bütün Filistinli esirlerin ziyaret hakkını engellediği ve Kızılhaç ekiplerinin hapishanelere girişine izin vermediği hatırlatıldı.

İNSANDAN SAYMAMA NORMALLEŞTİ

Hapishanedeki Filistinli tutuklulara uygulanan insanlık dışı muamaleler, Gazze’deki soykırımla aynı sebebe dayanıyor. İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'in Genel Direktörü Yuli Novak, konuya dair yaptığı açıklamada, İsrail kamuoyunda ve siyasetinde Filistinlileri "insan gibi görmeme" yaklaşımının tamamen "normalleştiğini" belirtti. Novak, konuşmasında, "Filistinlilerin insan dışı görülmesi İsrail kamuoyunda ve siyasi söyleminde tamamen normal bir hal aldı." ifadesini kullandı.İsraillilerin algısındaki temel problemin "hasbara" adı verilen propaganda sisteminin yattığına dikkati çeken Novak, "İsraillilerin bir sabah uyandığında yanlış bir şey yaptıklarının farkına varmasını beklemediğini" söyledi.

Çocuklar kasten hedef alınıyor

İşgalci İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria’da sistematik bir soykırım yürütürken çocukları kasten hedef alarak bunun en net örneğini ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım ve diğer vahşet suçlarını işlemeye devam ettiğini bildirdi. İsrail’in uyguladığı kuşatma nedeniyle yaşanan açlık krizinin Filistinli çocukların ölümüne sebep olmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "Filistinli çocuklar, İsrail hapishanelerinde işkenceye ve diğer ağır kötü muamele biçimlerine maruz bırakılıyor” cümleleri yer aldı.







