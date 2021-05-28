Harp Okulu’nda elebaşı gezisi

FETÖ’nün askeri mahrem imamının itirafları, örgütün Askeri Lise ve Harp Okulu öğrencilerini nasıl etki altına aldığını ortaya koydu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan örgütün üst düzey askeri mahrem imamlarından olan M.S.’nin ifadesinde en dikkat çeken kısımlardan biri örgütün ABD’ye düzenlediği gezinin anlatıldığı kısım oldu. İtirafçı M.S., Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde alınan ifadesinde, Maltepe Askeri Lisesi’nden itibaren takip ettiği, Harp Okulu’ndayken de imamlığını yaptığı Bekir kod adlı Harp Okulu öğrencisi ile başka Harp Okulu öğrencilerinin ABD’ye FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e götürüldüğünü anlattı.

ÜST DÜZEY GİZLİLİK

Askeri lisedeyken imamlığını yapmaya başladığı Bekir kod adlı öğrencinin Kara Harp Okulu’na geçtiğinde de imamlığına devam ettiğini belirten M.S., “Örgüt içinde askeri mahrem imamlardan sorumlu olan doktor kod adlı M. beni aradı. ‘Ankara’daki bir kişinin beni arayacağını, benimle görüşeceğini ve görüştükten sonra askeri öğrencilere bilgi aktarmamı’ söyledi. Öğrencilerle rutin görüşmemi yapmak için gittiğim Ankara’da beni arayan FETÖ imamı ile dışarda buluştuk. Askeri imam, bana Kara Harp Okulu öğrencileri için ABD’ye düzenlenecek geziden bahsetti ve ‘Bekir kod adlı öğrencinin de ABD’ye götürüleceğini’ söyledi” dedi.

ÇOK DUYGULANMIŞ

M.S., Bekir kod adlı Kara Harp Okulu öğrencisi ile ABD gezisi hakkında konuşmasını ise söyle anlattı: “Harp Okulu’nda ABD’ye 1 haftalık gezi düzenleneceğini, bu gezide kendisinin de olduğunu, ABD’ye gittiklerinde bir günlüğüne gezmeleri için serbest bırakılacaklarını, serbest bırakıldıkları gün ABD’de bir abinin kendisini alarak Fetullah Gülen’in sohbetine götüreceğini, buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandı ve sevindi. ABD’den döndükten sonra ne yaptığını sorduğumda ‘bir abinin kendisini alarak Fetullah Gülen’in yanına götürdüğünü, yarım saat 45 dakika sohbetinde kaldığını, sohbet esnasında çok duygulandığını’ söyledi.”