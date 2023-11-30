Hastaneler patlama noktasında

Gaz yetersizliğinden dolayı sokaklardaki ağaçların kesilerek, yakıldığını söyleyen Galayani, “Sokaklar para olmadan geçimini sağlayan insanlarla dolu. İnsanlar canla başla enkaz altında kalan yakınlarını çıkarmak için uğraşıyor. İnsanların kimi sokaklarda yerlerde yatıyor kimi ise hala enkaz altında. Cenâb-ı Hakk’a yemin ederim ki, nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum, tahmin edebileceğinizden çok daha zor ve korkunçtur ve tam olarak tarif edilemez” sözleriyle Gazze’de yaşanan mahşeri durumu göz önüne serdi. Gazze Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, yıkıntılar altında en az 7 bin kişinin bulunduğunu ve sadece hayatını kaybetmiş 160 kişinin çıkartılabildiğini belirtti.

Ne kadar kötü durumda olursanız olun insanları kurtarıp yardım ettiğinizde sanki ailenize ya da ve çocukluk anılarınıza yardım etmiş gibi oluyorsunuz. Gözlerimizle yaralandığını gördüğümüz biri vardı ve ona, İsrail ordusunun üzerimize ateş açması nedeniyle ambulans o yaralıyı almak için duramadı. 12 yıllık sağlık hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamamıştım. Gelen yardımların çok yetersiz kaldığını ve daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu belirten Galayani, “Gelen yardımları Mısırlı sürücüler canlarını hiçe sayarak Gazze’nin kuzeyine taşımaya çalışıyorlar” dedi.