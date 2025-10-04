Yeni Şafak
Haydut sağlık çalışanlarını vurdu

04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
İsrail, Gazze’de Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarını vurdu.
Terör devleti İsrail, Gazze’de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarını vurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Gazze'de üzerinde insani sağlık personeli olduğunu gösteren MSF yeleği bulunmasına rağmen bir çalışanının daha İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda MSF çalışanı 42 yaşındaki Ömer Hayek'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırının hedefi olan MSF ekibinin o sırada otobüs beklediği ve tıbbi insani yardım çalışanı olduklarını gösteren MSF yelekleri giydiği vurgulandı. Açıklamada, "Diğer bir çalışanımız Hüseyin en-Neccar'ın İsrail güçleri tarafından Deyr el Balah'ta öldürülmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşen bu cinayetten dolayı derin üzüntü ve öfke duyuyoruz" ifadesi kullanıldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen MSF çalışanlarının sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi.



