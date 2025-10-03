İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırdı: Sanat dünyasından tepki yağdı

ALİ NURİ TÜRKOĞLU





"GLOBAL SUMUD durdurulsa bile bir şeyi başardı. Korku duvarı fersah fersah aşıldı artık. Ayağa kalkmış bunca öfkeli insan kolay kolay oturmayacak gibi çok şükür. İnanıyor ve öyle hissediyorum ki, evet bu sondu.





Dünya melunlar için bir daha eskisi gibi olamayacak bu saatten sonra. Güzel gülüşlü Rim’e, o gözlerinden öpen Rim’in dedesine müjdeler olsun.





Filoya ve filoda olamayan bütün dünyanın vicdanına selam olsun."