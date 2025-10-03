Yeni Şafak
İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırdı: Sanat dünyasından tepki yağdı

İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırdı: Sanat dünyasından tepki yağdı

08:493/10/2025, Cuma
İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirdiği Küresel Sumud Filosu'na ait gemiler ve aktivistler dünya gündemine otururken Türkiye'de de sanat dünyasından bazı isimler bu barbarlığa tepkisiz kalmadı.

ALİ NURİ TÜRKOĞLU


"GLOBAL SUMUD durdurulsa bile bir şeyi başardı. Korku duvarı fersah fersah aşıldı artık. Ayağa kalkmış bunca öfkeli insan kolay kolay oturmayacak gibi çok şükür. İnanıyor ve öyle hissediyorum ki, evet bu sondu.


Dünya melunlar için bir daha eskisi gibi olamayacak bu saatten sonra. Güzel gülüşlü Rim’e, o gözlerinden öpen Rim’in dedesine müjdeler olsun.


Filoya ve filoda olamayan bütün dünyanın vicdanına selam olsun."

GÜLBEN ERGEN

ALİŞAN

NEBAHAT ÇEHRE

MURAT YILDIRIM

CZN BURAK

GAMZE ÖZÇELİK

OKTAY KAYNARCA

MİRAY DANER

