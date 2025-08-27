Yeni Şafak
Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem

01:0227/08/2025, Çarşamba
AA
Depremin Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da da hissedildiği kaydedildi.
Depremin Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da da hissedildiği kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.



