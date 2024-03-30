Hem yıkım hem gasp: Siyonistler bir yılda 50 bin dönüme çöktü

Filistin halkı, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Altı genç Filistinlinin şehit edildiği tarih, "Toprak Günü" olarak her yıl 30 Mart’ta anılıyor. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Toprak Günü için hazırlanan raporda işgalci İsrail’in, Filistin’deki toprakların yüzde 85’den fazlasını kontrol altında tuttuğu belirtiliyor. Rapora göre, İsrail Batı Şeria’daki Filistin arazileri üzerindeki kontrolünü çeşitli bahaneler ve işlemler ile her geçen gün artırıyor. İsrail sadece 2023 yılı içerisinde 50 bin 526 dönümlük Filistin toprağına el koydu. Raporda şu tespitlere yer verildi:





YERLE BİR ETTİLER

İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 31 binden fazla binayı yıktı. Yaklaşık 17 bin bina ağır, 41 bin bina ise hasarlı durumda. Hasarlı binaların 104’ü Birleşmiş Milletlere ait. Gazze Şeridi’ndeki konutların toplamının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan 290 binden fazla konut kısmet yıkıldı. Bunların yanı sıra okullar, üniversiteler, hastaneler, camiler, kiliseler ve hükümet merkezleri yıkıldı. Binlerce ekonomik tesis binası, sokaklar, su ve elektrik hatları, kanalizasyon hatları gibi altyapının tüm yönleri tahrip edildi. Bu sebeple Gazze Şeridi yaşanılabilir bir yer olmaktan uzaklaştı. 2023 yılı içerisinde Batı Şeria’da 659’dan fazla bina tamamen veya kısmen yok edildi. Ayrıca izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından bin 333 konut için yıkım emri verildi.





AĞAÇLARA DA ACIMADILAR

İsrail işgal makamları ve İsrail işgal ordusunun koruması altındaki sömürgeciler, 2023 yılı boyunca Filistin vatandaşlarına ve mülklerine yönelik 12 bin 161 saldırı gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra mülk ve dini yerlere yönelik 3 bin 808, toprak ve doğal kaynaklara yönelik 707, bireylere yönelik 7 bin 646, zeytin ağaçlarına yönelik 18 bin 946, 21 bin 700’den fazla ağaca yönelik saldırı gerçekleştirdi.





GENİŞLEMEDE HIZLANDILAR

İsrail yetkililerinin Batı Şeria'da 18 binden fazla yerleşim birimi inşa etmeyi öngören birçok yapısal planı onaylamasıyla, 2023 yılında yerleşimlerin inşaat ve genişleme hızında önemli bir artış yaşandı. Batı Şeria’da, toplam yerleşimci sayısı 745 bin 467’ye ulaştı. Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere oranı her 100 Filistinliye karşılık 23 yerleşimci civarında iken, Kudüs'te bu oran her 100 Filistinliye karşılık yaklaşık 69 yerleşimciye ulaşıyor.





Gazze'de 1,7 milyon yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bunların yarısını suya, yiyeceğe, yakıta ve ilaca yeterli erişimi olmayan çocukların oluşturduğunu bildirdi. UNICEF'in X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çocukların acil insani ara verilmesine ihtiyacı olduğu belirtildi. UNICEF Sözcüsü James Elder, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze Şeridi'nde çocuklar, her zamankinden daha fazla sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor ancak buna her zamankinden daha az erişebiliyor" demişti.





Koca yürekli Zekeriya

Gazze'de yaşayan 12 yaşındaki çocuk Zekeriya el-Sersek, küçük yaşına rağmen İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilere yardım için hastane koridorlarında koşuşturuyor. Saldırılar nedeniyle ailesiyle birlikte Deyr Belah kentine sığınan Zekeriya, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde gönüllü olarak görev yapıyor. Mavi önlüğüyle hastane koridorlarında gezen Sersek, doktorlara tıbbi malzemeler taşıma, hastaları acile taşıyan hemşirelere yardım etmek ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Zekeriya, işgalci gücün saldırılarında yaralanan akranlarıyla da konuşarak onları sakinleştiriyor.



