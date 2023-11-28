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Dünya

Her gün işkence yapılıyordu

Takasla Hayfa’daki Damoun Hapishanesi’nden bırakılan Farid Abdel Latif Necm (39) koşullarının 7 Ekim’le dayanılmaz boyutlara ulaştığını anlattı. Yeni Şafak’a konuşan Necm, “Kadın ve erkek tutuklular neredeyse her gün tacize uğruyor, elektrikle işkence yapılıyordu” dedi. Ofer Hapishanesi’nden bırakılan Ragad El-Fenni (24) de kendilerine hayvan muamelesi yapıldığını söyledi.

Rabia Şenol
04:00 - 28/11/2023 вторник
Güncelleme: 00:42 - 28/11/2023 вторник
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Filistinli direnişçilerle İsrail arasındaki esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli kadınlar, işgalcinin hapishanelerinde yaşanan zulümleri Yeni Şafak’a anlattı. Hayfa’daki Damoun Hapishanesi’nde İsrail tarafından esir tutulan 39 yaşındaki Farid Abdel Latif Necm, işgal cezaevlerinde koşulların her zaman çok zor olduğunu fakat 7 Ekim’le birlikte inanılmaz boyutlara ulaştığını, kadın ve erkek tutukluların neredeyse her gün tacize uğradığını ve tutukluların tecrit edildiğini ifade etti. Necm, “Psikolojik ve fiziki olarak inanılmaz derece baskı uygulanıyor elektrikli aletlerle işkenceler yapılıyordu, Hapiste özellikle kadınlar ve çocuklar hedef alınıyordu. Üzerimize biber gazı atıp kadın tutukluları bastırıyorlardı, Birkaç gün hücre odalarını bize açmadılar” şeklinde konuştu.

Pis suya mahkum ettiler

Ofer Hapishanesi’nden serbest bırakılan 24 yaşındaki Ragad El-Fenni ise, hiçbir suçu olmadığı halde 1,5 sene İsrail zindanlarında kaldığını söyledi. El-Fenni, “Doğru düzgün yemek yiyemiyor ve su içemiyorduk. Su içmek istediğimizi söylediğimizde bize suyun olmadığını çeşmeden akan pis suları içmemiz gerektiğini söylüyorlardı. Hasta olan mahkum kardeşlerimizin tedavileri yapılmıyor ilaçları temin edilmiyor bilerek ölüme terk ediliyordu. Hapiste çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdik. İsrail’in zindanlarında tabiri caizse Filistinlilere hayvan muamelesi yapılıyor” şeklinde konuştu. İşkenceler, tehditler ve daha birçok baskı yöntemlerinin uygulandığını belirten El-Fenni “Hapishanelerde çok fazla mahkum bulunuyor. Oradaki kötü muameleden kaynaklı kronik hastalananlar mahkumlar tedavi görmüyor kimi şehit oluyor kimi ise ağrılardan kıvranıyor. Bizi serbest bıraktılar fakat aynı gün içerisinde serbest bıraktıkları sayı kadar tutuklama yapıyorlar” İfadelerini kullandı.


Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu
Serbest bırakılan esirden Kassam Tugaylarına teşekkür mektubu: Kızım kendini kraliçe olarak görüyordu

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarında Hamas, toplam 43 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kassam Tugayları ile serbest bırakılan İsrailli esirler arasındaki samimi görüntüler dünya genelinde gündem olmuştu. Kızıyla beraber serbest bırakılan İsrailli kadın, Kassam Tugaylarının kızına ve kendisine gösterdiği insani tavırdan dolayı teşekkürlerini sunduğu bir mektup yazdı. Kadın, kaleme aldığı mektupta, ''Çocuklar esaret altında olmamalı ama sizin ve yolda karşılaştığımız diğer iyi insanların sayesinde Kızım Gazze'de kendini kraliçe olarak görüyordu'' ifadelerini kullandı.


#İsrail
#Soykırım
#Filistin
2 часа(ов) назад
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