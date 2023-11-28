Her gün işkence yapılıyordu

Filistinli direnişçilerle İsrail arasındaki esir takasıyla serbest bırakılan Filistinli kadınlar, işgalcinin hapishanelerinde yaşanan zulümleri Yeni Şafak’a anlattı. Hayfa’daki Damoun Hapishanesi’nde İsrail tarafından esir tutulan 39 yaşındaki Farid Abdel Latif Necm, işgal cezaevlerinde koşulların her zaman çok zor olduğunu fakat 7 Ekim’le birlikte inanılmaz boyutlara ulaştığını, kadın ve erkek tutukluların neredeyse her gün tacize uğradığını ve tutukluların tecrit edildiğini ifade etti. Necm, “Psikolojik ve fiziki olarak inanılmaz derece baskı uygulanıyor elektrikli aletlerle işkenceler yapılıyordu, Hapiste özellikle kadınlar ve çocuklar hedef alınıyordu. Üzerimize biber gazı atıp kadın tutukluları bastırıyorlardı, Birkaç gün hücre odalarını bize açmadılar” şeklinde konuştu.

Ofer Hapishanesi’nden serbest bırakılan 24 yaşındaki Ragad El-Fenni ise, hiçbir suçu olmadığı halde 1,5 sene İsrail zindanlarında kaldığını söyledi. El-Fenni, “Doğru düzgün yemek yiyemiyor ve su içemiyorduk. Su içmek istediğimizi söylediğimizde bize suyun olmadığını çeşmeden akan pis suları içmemiz gerektiğini söylüyorlardı. Hasta olan mahkum kardeşlerimizin tedavileri yapılmıyor ilaçları temin edilmiyor bilerek ölüme terk ediliyordu. Hapiste çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdik. İsrail’in zindanlarında tabiri caizse Filistinlilere hayvan muamelesi yapılıyor” şeklinde konuştu. İşkenceler, tehditler ve daha birçok baskı yöntemlerinin uygulandığını belirten El-Fenni “Hapishanelerde çok fazla mahkum bulunuyor. Oradaki kötü muameleden kaynaklı kronik hastalananlar mahkumlar tedavi görmüyor kimi şehit oluyor kimi ise ağrılardan kıvranıyor. Bizi serbest bıraktılar fakat aynı gün içerisinde serbest bıraktıkları sayı kadar tutuklama yapıyorlar” İfadelerini kullandı.