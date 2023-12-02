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Dünya

Her perde bir ev

Terörist İsrail devletinin bombardımanları nedeniyle hayalet kenti andıran Gazze’de hayat hem bu yıkıntıların sağlam kalan bölümlerinde hem de okul ve hastane gibi henüz sağlam kalan binalarda sürüyor.

Canberk Doğan
04:00 - 2/12/2023 Saturday
Güncelleme: 06:30 - 2/12/2023 Saturday
Yeni Şafak
Kış mevsiminin gelmesiyle Gazze’de geceleri 8-9 derecelere düşen soğuk hava ile de Gazzeliler mücadele etmek zorunda.

Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail bombardımanına karşı en güvenli barınma noktaları ise aileler tarafından okullar ve hastaneler olarak görülüyor. Barış zamanında sadece hastalar ve çocukların bulunduğu söz konusu binalar şimdi insan kaynıyor.


MAHREMİYET YOK

Okulların sınıflarında çok sayıda aile bir arada yaşarken, okulda kendine yer bulamayan aileler buldukları boşluklara perde çekerek kendilerine yer yapmaya çalışıyor. Çok küçük olan bu alanlarda insanlar geceleri sıkışarak uyumak zorunda. Herhangi bir özel alan ve mahremiyet ortamının sağlanamadığı bu alanlarda insanlar bir arada yaşamaya mecbur kaldı.


BOMBALARIN HEDEFİNDELER

İki kez uzatılan ve 7 gün süren ateşkesin bitmesiyle birlikte siviller sığındıkları bu noktalarda tekrar hedef halinde. Bombalardan korunacak herhangi bir yapıda bulunmayan Gazzeliler, okul ve hastanelerin hedef alınması nedeni ile tehlike altında.


#Gazze
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