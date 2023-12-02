Her perde bir ev

Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail bombardımanına karşı en güvenli barınma noktaları ise aileler tarafından okullar ve hastaneler olarak görülüyor. Barış zamanında sadece hastalar ve çocukların bulunduğu söz konusu binalar şimdi insan kaynıyor.





MAHREMİYET YOK

Okulların sınıflarında çok sayıda aile bir arada yaşarken, okulda kendine yer bulamayan aileler buldukları boşluklara perde çekerek kendilerine yer yapmaya çalışıyor. Çok küçük olan bu alanlarda insanlar geceleri sıkışarak uyumak zorunda. Herhangi bir özel alan ve mahremiyet ortamının sağlanamadığı bu alanlarda insanlar bir arada yaşamaya mecbur kaldı.





BOMBALARIN HEDEFİNDELER

İki kez uzatılan ve 7 gün süren ateşkesin bitmesiyle birlikte siviller sığındıkları bu noktalarda tekrar hedef halinde. Bombalardan korunacak herhangi bir yapıda bulunmayan Gazzeliler, okul ve hastanelerin hedef alınması nedeni ile tehlike altında.



