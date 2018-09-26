Dünya Herkes onurlu bir şekilde yaşamayı hak ediyor
AMERİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 73. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı'nda konuştu.

'Herkes onurlu bir şekilde yaşamayı hak ediyor'

BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, burada Küresel Göç Mutabakatı başlıklı oturuma katıldı. Oturumda konuşan Çavuşoğlu, "Dünyada herkesin onurlu bir şekilde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Küresel Göç Mutabakatı toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de (BM) katıldığı küresel göç oturumunda, "Dünyada herkesin onurlu bir şekilde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, burada Küresel Göç Mutabakatı başlıklı oturuma katıldı.

  • "Türkiye yüzyıllar boyunca şu anda olduğu gibi bölgedeki operasyonlardan ve istikrarsızlıklardan kaçanlara kucak açmıştır." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin mültecilerin hayatını kolaylaştırmak için elinden geldiğini yaptığını belirtti.

Türkiye'nin mültecilere barınak, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra çalışma hakkı gibi sosyal destekler de verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Dünyada herkesin onurlu bir şekilde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Bu mutabakat yeni bir fırsat"

Küresel Göç Mutabakatı'nın, Türkiye'nin uluslararası göç politikalarında yeni bir evre açacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu mutabakat, ırkçılık, İslamofobi ve zenofobi ile mücadele için yeni bir fırsat sunacaktır." dedi.

  • Çavuşoğlu, bu mutabakatın düzensiz göçün önlenmesi ve insani yardım konusunda önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye bu Küresel Göç Mutabakatı sürecinde BM, Uluslararası Göç Örgütü ve diğer paydaşlarla yakından çalışmaya devam edecektir. Bizim bu mutabakattan beklentimiz, düzensiz göçün yerini düzenli göçle değiştirmesi ve yeni düzensiz göç dalgalarını önlemesidir." ifadelerini kullandı.

Küresel Göç Mutabakatı’nın, göç konusunda yaşanan tıkanmaları aşmak amacıyla küresel çapta yeni ilkelerin belirlenmesi için hazırlanması ve hükümetlerarası müzakerelerin ardından bu yıl içinde imzalanması bekleniyor.

Türkiye, mutabakatın hazırlık çalışmalarına Türkiye aktif katılım ve katkı sağlıyor.

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