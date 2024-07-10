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Dünya

Hindistan Başbakanı Modi: Sorunlar savaş meydanında çözüme kavuşturulamaz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşa dikkati çekerek, sorunların savaş meydanında çözülemeyeceğini söyledi. Avusturya'yı ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi, başkent Viyana'da Başbakan Karl Nehammer ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider açıklamalarda bulundu.

15:25 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 41 yıl sonra ilk defa bir Hindistan Başbakanının Avusturya'yı ziyaret ettiğini, bu açıdan çok tarihi ve önemli bir görüşme yaptıklarını söyledi.


Modi, Avusturyalı muhatabıyla iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda süren işbirliğine ilişkin konuların yanı sıra Ukrayna'daki gerilimi de ele alma imkanı bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sorunlar savaş meydanında çözüme kavuşturulamaz. Nerede olursa olsun masum insanların hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez. Barış ve istikrarın ivedilikle sağlanması için Hindistan ve Avusturya, diplomasi ve diyaloğa çok önem veriyor. Her iki ülke de bunun için olası bütün imkanları seferber etmeye hazır."


Modi ayrıca her iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda reform yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görüşünde olduğunu belirterek, böylelikle bu kuruluşların zamanında ve etkili bir çalışma ortaya koyabileceklerini ifade etti.


Karl Nehammer de Modi ile Ukrayna'da süren savaşa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, Avusturya Başbakanı olarak Hindistan'ın bu husustaki yaklaşımını öğrenmek ve Avrupa Birliği'nin (AB) kaygılarını paylaşma açısından önemli bir görüşme yaptıklarını ifade etti.


'Bizim ortak hedefimiz kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın BM anlaşmasıyla sağlanması'

Hindistan Başbakanı Modi'nin Avusturya ziyareti öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Nehammer, kendisi için hem Modi'nin görüşmeye ilişkin izlenimleri hem de Putin'in olası bir barış sürecine yönelik yaklaşımını öğrenmesinin faydalı olduğunu dile getirdi.


Nehammer, "Bizim ortak hedefimiz kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın BM anlaşmasıyla sağlanması" diye konuştu.


Modi'nin ziyaretine ilişkin AB yetkililerini de bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, olası bir barış görüşmesi için Avusturya'nın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Basın toplantısının ardından Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Modi'yi kabul etti.

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