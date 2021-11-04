Dünya Hindistana S-400 kıyağı için yasa teklifi
AMERİKA

Hindistan’a S-400 kıyağı için yasa teklifi

ABD Senatosu, Türkiye gibi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alan Hindistan’ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması amacıyla yasa çıkarıyor. NATO’daki müttefiki Türkiye’yi S-400 temin ettiği gerekçesiyle CAATSA yaptırımlarına tabi tutan Washington’un, Çin’e karşı güvenlik ilişkisi bahanesiyle Hindistan’ı görmezden gelmesi, ABD’nin ikiyüzlü politikasını ortaya koydu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Hindistan’a S-400 kıyağı için yasa teklifi
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ABD Senatosu’na, Hindistan’ın S-400 alımı nedeniyle yaptırımlara uğramaması için tasarı sunuldu. Türkiye gibi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedarik eden Hindistan’ın, ABD’de 2017’de yürürlüğe giren ABD Hasımları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlara maruz kalması gündemdeydi. CAATSA yaptırımlarıyla, proje ortağı olan ve 1,4 milyar dolar ödeme yapan Türkiye’yi F-35 programından çıkaran Washington yönetiminin, Hindistan’ı yaptırımlardan muaf tutma çabası, çifte standart ve ikiyüzlülük olarak yorumlandı.

Roger Marshall
Roger Marshall

QUAD’I PARAVAN YAPTILAR

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakını paravan olarak kullanan ABD’li senatörler, QUAD’a üye olan Avusturalya, Japonya ve Hindistan’ın Çin ve Rusya ile yaptığı savunma anlaşmalarından ötürü CAATSA yaptırımlarına maruz kalmaması için hazırladıkları çalışmayı Senato’ya sundu.

Todd Young
Todd Young

“İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması” (CRUCIAL) adlı çalışma, ABD senatörlerinden Cumhuriyetçi Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall’ın imzasını taşıyor. Tasarı, yasalaştıktan sonra QUAD ülkelerinin 10 yıl boyunca CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngörüyor.

Ted Cruz
Ted Cruz


ÇİN’E KARŞI KULLANACAK

Tasarı ile açıklamada bulunan Ted Cruz, “CRUCIAL yasası, Hint-Pasifik’teki en yakın bölgesel müttefiklerimize karşı yaptırımlar uygulanmasını engelleyecektir. Hindistan, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi döneminde Çin’e karşı birleşen güvenlik mimarisinin kritik bir parçası. Şimdi, Başkan Joe Biden’ın Rusya’yı caydırmayı amaçlayan bu yaptırımlarının uygulanması tüm bu ilerlemeyi geri almak olur” ifadeleriyle iki ülkenin güçlü müttefik ilişkileri olduğuna işaret etti.

NATO ÜYESİNE ÇİFTE STANDART

S-400 alımını bahane ederek NATO üyesi Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanması konusunda yönetime baskı yapan ABD Kongresi’nin, Hindistan’ın Rusya’dan S-400 tedarik etmek üzere olduğu bir dönemde böyle bir adımı atması dikkati çekti. Türkiye, CAATSA yaptırımları kapsamında pek çok sektörde yaptırıma maruz bırakılıyor. Yine Türkiye, proje ortağı olduğu, 100’den fazla parçasını ürettiği ve milyonlarca dolar yatırım yaptığı 5. nesil savaş jeti F-35 programından, S-400 ihtilafı yüzünden çıkarılmıştı.

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