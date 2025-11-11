Yeni Şafak
Hindistan'da araçta patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da araçta patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

09:0911/11/2025, Salı
AA
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar hasar görürken, polis bölgeyi kordona aldı, şehirde alarm verildi.

Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.



#Hindistan
#Yeni Delhi
#Patlama
