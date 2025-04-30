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Hindistan'da otel yangını: 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da otel yangını: 15 kişi hayatını kaybetti

09:4230/04/2025, Çarşamba
AA
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Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın paniği
Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın paniği

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı.


İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin söz konusu yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.


Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.



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