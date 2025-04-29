Pakistan'da yakıt tankeri patladı: Çok sayıda yaralı var

Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesindeki bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı. Ullah, tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını kaydederek, patlama sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını belirtti.