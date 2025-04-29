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Pakistan'da yakıt tankeri patladı: Çok sayıda yaralı var

Pakistan'da yakıt tankeri patladı: Çok sayıda yaralı var

13:3429/04/2025, Salı
DHA
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Pakistan'da yakıt tankeri patladı
Pakistan'da yakıt tankeri patladı

Belucistan eyaletinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde sızıntı yapan yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bildirildi.


Yerel polis memuru Atta Ullah, Belucistan'ın Naushki bölgesindeki bir yakıt tankerinde yangın çıktığını açıkladı. Ullah, tankerin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladığını kaydederek, patlama sonucunda şoför ve aracın etrafındaki kalabalıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 56 kişinin yaralandığını belirtti.



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