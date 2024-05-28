Hindistan'da taş ocağı çöktü! Çok sayıda işçi öldü

Hindistan'da yaşanan Remal siklon fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu bir taş ocağı çöktü.

The Indian Express'in haberine göre, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde Remal siklon fırtınası ve şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer, toprak kaymasında çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işçinin de kayıp olduğunu belirtti.