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Dünya

Hindistan'da taş ocağı çöktü! Çok sayıda işçi öldü

Hindistan'da etkili olan Remal siklon fırtınası faciaya neden oldu. Şiddetli yağışlarla beraber toprak kayması sonucu taş ocağı çöktü. İlk belirlemelere göre 15 işçi hayatını kaybetti.

10:40 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:53 - 28/05/2024 Salı
AA
Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor
Toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor

Hindistan'da yaşanan Remal siklon fırtınası ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu bir taş ocağı çöktü.



The Indian Express'in haberine göre, Hindistan'ın Mizoram eyaletinde Remal siklon fırtınası ve şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.


15 işçi öldü

Yetkililer, toprak kaymasında çöken taş ocağında ilk belirlemelere göre 15 işçinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işçinin de kayıp olduğunu belirtti.


Hayatını kaybeden 11 işçinin cesedine ulaşılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Bangladeş kıyıları ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan Remal siklon fırtınası, sağanak ve şiddetli rüzgarlar getiriyor.



#Hindistan
#mizoram
#Remal siklon fırtınası
#Taş ocağı
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