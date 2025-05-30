Hindistan’da Zengezur tedirginliği

Türkiye'nin Zengezur Koridoru üzerinden Türk dünyasına uzanan stratejik hat kurması Hindistan basınında endişeyle karşılandı. Türkiye'nin bölgedeki etkisinin katlanarak artacağı konusundaki endişe Ankara'da yankı buldu. Diplomatik kaynaklar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) etkinliğinin artması ve Zengezur Koridoru’nun açılmasının sadece Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda Türk dünyasının fiziki entegrasyonu anlamına geldiğine dikkat çekti.

TEK ENGEL ERMENİSTAN DEĞİL

Türk devletlerinin birbirleriyle entegre olmasının önünde tek engelin Ermenistan olmadığını belirten kaynaklar, Fransa'nın da koridorda ‘barış sürecine katkı’ adı altında Türk bağlantısını kesmek istediğini söyledi. Bu kapsamda KKTC'de yürütülen mücadelenin Zengezur Koridoru'nda da yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. TDT’nin kültürel ve sembolik bir yapı olmadığının altı çizilirken, Türk dünyasının jeopolitik sınır sisteminin kurulması gerektiği belirtildi. Bu sistemin omurgasının da Bakü-Nahçıvan-Zengezur hattı olduğu kaydedildi. Avrupa Birliği'nin özellikle Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Türkiye’yi Kafkasya’dan izole etmeye çalıştığına dikkat çeken kaynaklar, bu girişime karşı Kıbrıs ve Zengezur üzerinden jeopolitik eşik kurulması zorunluğuna vurgu yaptı.

SADECE ULAŞIM PROJESİ DEĞİL

Kaynaklar Fransa’nın Kıbrıs’taki askeri tahkimatının Zengezur’daki siyasi kışkırtmalarla birlikte okunması gerektiğini, bu adımların Türkiye’ye dönük bir çevreleme hattı olduğunu ifade ediyor. Bu kuşatmayı yarmanın yolunun Zengezur Koridoru’na sadece bir ulaşım projesi olarak bakmamaktan geçtiğine vurgu yapan kaynaklar, koridorun ‘jeopolitik hat’ inşası olduğu belirtilirken, Türk dünyasının ilk defa kendi içinden geçen bir omurga inşa etmesi anlamına geldiğini belirtiyor.







