Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hindistan’da Zengezur tedirginliği

Hindistan’da Zengezur tedirginliği

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin Zengezur Koridoru üzerinden stratejik hat kurması Hindistan basınında endişeyle karşılandı. Zengezur Koridoru’nun önemine vurgu yapan diplomatik kaynaklar, Türk dünyasının ilk defa kendi içinden geçen bir omurgaya sahip olacağına vurgu yapıyor.

Türkiye'nin Zengezur Koridoru üzerinden Türk dünyasına uzanan stratejik hat kurması Hindistan basınında endişeyle karşılandı. Türkiye'nin bölgedeki etkisinin katlanarak artacağı konusundaki endişe Ankara'da yankı buldu. Diplomatik kaynaklar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) etkinliğinin artması ve Zengezur Koridoru’nun açılmasının sadece Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda Türk dünyasının fiziki entegrasyonu anlamına geldiğine dikkat çekti.

TEK ENGEL ERMENİSTAN DEĞİL

Türk devletlerinin birbirleriyle entegre olmasının önünde tek engelin Ermenistan olmadığını belirten kaynaklar, Fransa'nın da koridorda ‘barış sürecine katkı’ adı altında Türk bağlantısını kesmek istediğini söyledi. Bu kapsamda KKTC'de yürütülen mücadelenin Zengezur Koridoru'nda da yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. TDT’nin kültürel ve sembolik bir yapı olmadığının altı çizilirken, Türk dünyasının jeopolitik sınır sisteminin kurulması gerektiği belirtildi. Bu sistemin omurgasının da Bakü-Nahçıvan-Zengezur hattı olduğu kaydedildi. Avrupa Birliği'nin özellikle Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Türkiye’yi Kafkasya’dan izole etmeye çalıştığına dikkat çeken kaynaklar, bu girişime karşı Kıbrıs ve Zengezur üzerinden jeopolitik eşik kurulması zorunluğuna vurgu yaptı.

SADECE ULAŞIM PROJESİ DEĞİL

Kaynaklar Fransa’nın Kıbrıs’taki askeri tahkimatının Zengezur’daki siyasi kışkırtmalarla birlikte okunması gerektiğini, bu adımların Türkiye’ye dönük bir çevreleme hattı olduğunu ifade ediyor. Bu kuşatmayı yarmanın yolunun Zengezur Koridoru’na sadece bir ulaşım projesi olarak bakmamaktan geçtiğine vurgu yapan kaynaklar, koridorun ‘jeopolitik hat’ inşası olduğu belirtilirken, Türk dünyasının ilk defa kendi içinden geçen bir omurga inşa etmesi anlamına geldiğini belirtiyor.



#Zengezur Koridoru
#Hindistan
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı