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Dünya Hindistandaki Müslümanlar haklarını ve evlerini kaybediyor
ASYA

Hindistan'daki Müslümanlar haklarını ve evlerini kaybediyor

Hindistan'da yaşayan birçok Müslüman ayrılıkçı davranışlarla karşı karşıya. Müslümanların çoğuna sahte davalar açtılar ve evlerini yıkarak tahliye ettiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistandaki Müslümanlar haklarını ve evlerini kaybediyor
Hindistan Assam'da yaşayan Gayas-ud-din Ahmed

Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşayan Ahmed, çocuklarının doğup büyüdüğü evde büyüyeceğini düşündü. Ancak kasım ayında kendisine üç günlük bir tahliye tebligatı verildi.

Ahmed oğluna bir çekiç verdi ve yardım etmesini söyledi. Binlerce Müslümanla birlikte geçici bir kampta barınak kurmak için evlerinin bazı bölümlerini taşımaya başladılar.

  • Ahmed, VICE News'e "Müslüman olduğumuz için evlerimizi yıktılar." dedi.

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Geçen yıl hükümet birçok Müslüman köyünde tahliyeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 5.000 Müslümanın yaşadığı bir yerleşim birimine evlerini toplayıp terk etmeleri için bir günden daha az bir süre verildi.

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Protesto ettiklerinde polis ateş açarak biri 12 yaşında olan iki kişiyi öldürdü.

Devlet, vatandaşlıklarını kanıtlayabildikleri sürece tahliyelerden etkilenenlere tazminat ve yeniden yerleştirme sözü verdi, bu nedenle Ahmed ve annesi gibi Müslümanların tek bir seçeneği var: Vatandaşlıklarını bir yabancı mahkemesinde kanıtlamaya çalışmak.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Yati Narsinghanand Saraswati isimli Hindu dini lider, Müslümanlara yönelik silahlanma çağrısı yaptı.

Hindu din adamı, 'Başka çare yok. Öldürülmeye ya da öldürmeye hazırlanmak zorundasınız. Tıpkı Myammar gibi polis, ordu, siyasetçiler ve her bir Hindu silahlanmalı ve Müslümanları yok etmeli. Önceliğimiz bu olmalı. Buna odaklanmak ve buna hazırlanmak zorundasınız.' şeklinde konuştu.
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