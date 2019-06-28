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Dünya Hindistandan ABDye cevap S-400ler ulusal çıkarımız
ASYA

Hindistan’dan ABD’ye cevap: S-400’ler ulusal çıkarımız

Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, S-400’lerin Hindistan’ın ulusal çıkarı olduğunu söyledi. Jaishankar, “Stratejik ortaklığın bir gereği, her ülke diğerinin ulusal çıkarlarını anlamalıdır” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
S-400 füze sistemleri
S-400 füze sistemleri

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, S-400'lerin Hindistan'ın ulusal çıkarı olduğunu ifade etti. Hindistan medyasındaki haberlere göre, Jaishankar'ın S-400 füze sistemleriyle ilgili, "Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Jaishankar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki görüşmelerinin ardından birlikte basın açıklaması yapmıştı. ABD'nin, olası S-400 yaptırımlarıyla ilgili bir soruya Jaishankar, "Pek çok ülkeyle ilişkimiz var, bunların bir geçmişi var. Biz, milli menfaatlerimize uygun olanı yapacağız. Stratejik ortaklığın bir gereği, her ülke diğerinin ulusal çıkarlarını anlamalıdır." yanıtını vermişti.

Ekimde Rusya'yla S-400 anlaşması yapan Hindistan, imzaların atılmasından bu yana ABD Başkanı Donald Trump tarafından defalarca yaptırımla tehdit edilmişti.

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