Hindistan'ı sel vurdu: Can kaybı giderek artıyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinde ani şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin meydana geldiğini belirtti.
Hindistan merkezli NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, toprak kayması ve seller nedeniyle birçok yolun kapandığı, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darjeeling bölgesinde hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.