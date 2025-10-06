Hindistan'ı sel vurdu: Can kaybı giderek artıyor

Hindistan'ın Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinde ani şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin meydana geldiğini belirtti.

Hindistan merkezli NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, toprak kayması ve seller nedeniyle birçok yolun kapandığı, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.