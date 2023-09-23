Hindistan’ın Kanada’dan sonra Çin ile arasında gerginlik

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi tarafından bugün yapılan açıklamada, Hindistan’ın Arunachal Pradesh eyaletinden bazı Hindistanlı oyuncuların Çin’de devam eden 19’uncu Asya Oyunları’na katılmasının reddedildiği belirtip şu açıklamayı yaptı;





“Hindistan Hükümeti, Çinli yetkililerin Arunachal Pradesh eyaletinden bazı Hintli sporculara karşı hedefli ve önceden planlanmış bir şekilde ayrımcılık yaparak akreditasyonlarını ve Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunlarına girişlerini engellediklerini öğrenmiştir.





Hindistan, vatandaşlarına ikamet yerine göre veya etnik köken temelinde farklı muamele yapılmasını kesinlikle reddetmektedir. Arunachal Pradesh Hindistan'ın ayrılmaz ve devredilemez bir parçasıdır ve her zaman öyle kalacaktır.

Bakan Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti





Çin'in bazı sporcularımızı kasıtlı ve seçici bir şekilde engellemesine karşı Yeni Delhi ve Pekin'de güçlü bir protesto düzenlenmiştir. Çin'in eylemi, hem Asya Oyunları’nın ruhunu hem de üye ülkelerden gelen yarışmacılara karşı ayrımcılığı açıkça yasaklayan kuralları ihlal etmektedir. Ayrıca, Çin'in eylemine karşı protestomuzun bir işareti olarak, Hindistan Gençlik İşleri ve Spor Bakanı, Oyunlar için Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmiştir.”





1987 yılında Hindistan tarafından eyalet ilan edilen Arunachal Pradesh, Çin ile Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı gerginliğe neden olmuş ve Çin, toprak anlaşmazlığını gerekçe göstererek Arunachal Pradesh'ten gelen Hint vatandaşlarına damgalı vize vermeyi sürekli olarak reddetmişti.

Hindistan-Kanada arasındaki gerginlik



