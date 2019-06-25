Hindistanlılar Pompeo'yu protesto etti

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Pençe Harekatı'nda 58 terörist etkisizleştirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 hafta boyunca başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen 58 teröristle birlikte Irak’ın kuzeyindeki tüm bölgelerde toplam 96 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.