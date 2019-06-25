Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Hindistanlılar Pompeoyu protesto etti
ASYA

Hindistanlılar Pompeo'yu protesto etti

Hindistan'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye yapacağı ziyaret protesto edildi. göstericilerin, İran'a savaş açılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdığı, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" sloganları attığı dikkati çekti.

Haber Merkezi AA
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Hindistan'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ülkeye yapacağı ziyaret protesto edildi.

Başkent Yeni Delhi'de sol görüşlü gruplardan yüzlerce destekçi, bu akşam saatlerinde Hindistan'a gelecek Pompeo'yu protesto eden gösteri düzenledi.

ABD'nin Orta Doğu politikalarını eleştiren göstericilerin, İran'a savaş açılmasına karşı çıkan pankartlar taşıdığı, "Ellerinizi İran'ın üzerinden çekin" sloganları attığı dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurmuş ve "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretlerinin ardından bugün Hindistan'a geçmesi planlanıyor.

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