Dünya Hindu liderden öldürün çağrısı Müslümanlara nefret kustu
ASYA

Hindu liderden ‘öldürün’ çağrısı: Müslümanlara nefret kustu

Kanadalı Hindu lider, Hindistan’da yaşayan Müslümanlara ‘toplu katliam’ tehdidinde bulundu. Kanada Hindu Savunuculuğu Örgütü yöneticisi Ron Banerjee, bir sokak röportajında, “Hindistan’daki Müslümanların öldürülmesini destekliyorum. Çünkü onlar ölmeyi hak ediyor!” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindu liderden ‘öldürün’ çağrısı: Müslümanlara nefret kustu
Ron Banerjee

Kanadalı Hindu lider, Hindistan’da yaşayan Müslümanlara ‘toplu katliam’ tehdidinde bulundu. Kanada Hindu Savunuculuğu Örgütü yöneticisi Ron Banerjee, bir sokak röportajında, “Hindistan’daki Müslümanların öldürülmesini destekliyorum. Çünkü onlar ölmeyi hak ediyor!” ifadelerini kullandı. Irkçı Hindu yönetici, Kanada Başbakanı Justin Tradeau’ya da hakaret ederken, İslam düşmanı politikalarıyla bilinen Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Kanada’ya liderlik etmesi gerektiğini söyledi. Banerjee daha önce de Müslüman karşıtı Hollandalı politikacı Geert Wilders’a desteğini dile getirmişti.

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