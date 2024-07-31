Hizbullah: Haniye'nin öldürülmesi savaşçılarımızı cesaretlendirecek

“Babam direniş mücadelesi boyunca 4 suikast girişiminden kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman dilediği şehitliği nasip etti. Ulusal birliğin sağlanması konusunda çok istekliydi ve tüm Filistinli grupların birliği için çabaladı. Bu suikastın, özgürlük sağlanana kadar mücadele edecek olan direnişi yıldırmayacağını biliyoruz”