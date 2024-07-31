Hizbullah: Haniye'nin öldürülmesi savaşçılarımızı cesaretlendirecek

Husiler saldırıyı “iğrenç bir terör suçu” olarak niteledi
Yemen'deki İran destekli Husilerin siyasi büro üyelerinden Muhammed Ali al Husi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haniye'ye düzenlenen suikastı terör suçu olarak nitelendirdi. Al Husi açıklamasında, “Onu hedef almak iğrenç bir terör suçudur ve yasaların ve ideal değerlerin açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.
Katar ve Çin suikastı kınadı
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin öldürülmesi kınanırken, suikast “iğrenç bir suç” olarak nitelendirildi. Açıklamada, Hamas liderinin öldürülmesinin bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı belirtildi.