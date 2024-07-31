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Hizbullah: Haniye'nin öldürülmesi savaşçılarımızı cesaretlendirecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Hizbullah tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, “Haniye'nin öldürülmesi direniş savaşçılarının kararlılığını ve inadını cesaretlendirecek ve İsrail'e karşı mücadelede azimlerini daha da güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Çin, Katar ve Malezya saldırıyı kınadı. Haniye'nin oğlu Abdul Salam Haniyeh ise "Babam direniş mücadelesi boyunca 4 suikast girişiminden kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman dilediği şehitliği nasip etti" dedi.

12:24 - 31/07/2024 Çarşamba
IHA
Hamas lideri İsmail Haniye şehit oldu
Hamas lideri İsmail Haniye şehit oldu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail ile yoğun çatışma içinde olan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin ailesine baş sağlığı dilenirken,
“Haniye'nin öldürülmesi direniş savaşçılarının kararlılığını ve inadını cesaretlendirecek ve İsrail'e karşı mücadelede azimlerini daha da güçlendirecek”
ifadelerini kullandı.
İran destekli grubun sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamasında,
“Biz Hizbullah olarak Hamas hareketindeki sevgili kardeşlerimizle bu büyük liderin kaybından duyduğumuz acıyı, düşmanın işlediği suçlardan duyduğumuz öfkeyi ve hareketlerimizdeki liderlerin halklarını ve mücahitlerini şehadete götürmelerinden duyduğumuz gururu paylaşıyoruz"
denildi.

Husiler saldırıyı “iğrenç bir terör suçu” olarak niteledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin siyasi büro üyelerinden Muhammed Ali al Husi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haniye'ye düzenlenen suikastı terör suçu olarak nitelendirdi. Al Husi açıklamasında, “Onu hedef almak iğrenç bir terör suçudur ve yasaların ve ideal değerlerin açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Katar ve Çin suikastı kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin öldürülmesi kınanırken, suikast “iğrenç bir suç” olarak nitelendirildi. Açıklamada, Hamas liderinin öldürülmesinin bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı belirtildi.


Çin Dışişleri Bakanlığı ise Haniye suikastına kesin bir şekilde karşı çıkıldığı ve kınandığı kaydedilirken,
“Olay bölgesel istikrarsızlığı daha da arttırabilir”
ifadeleri kullanıldı.


“Allah ona her zaman dilediği şehitliği nasip etti”

Haniye'nin oğlu Abdul Salam Haniyeh yaptığı açıklamada,
“Babam direniş mücadelesi boyunca 4 suikast girişiminden kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman dilediği şehitliği nasip etti. Ulusal birliğin sağlanması konusunda çok istekliydi ve tüm Filistinli grupların birliği için çabaladı. Bu suikastın, özgürlük sağlanana kadar mücadele edecek olan direnişi yıldırmayacağını biliyoruz”
dedi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
“Malezya, hedef gözetilerek gerçekleştirilen suikastlar da dahil tüm şiddet eylemlerini kesin bir dille kınamakta ve barışsever tüm ulusları bu tür eylemleri kınamaya davet etmektedir. Bu olay gerilimin azaltılmasına yönelik acil ihtiyacın altını çizmekte ve tüm tarafların yapıcı diyaloga girmeleri ve barışçıl çözüm arayışlarını sürdürmeleri gerekliliğini pekiştirmektedir”
ifadeleri kullanıldı.

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


#İsmail Haniye
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