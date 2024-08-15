Hizbullah işgalci İsrail'e ait mevzileri 'tam isabetle' vurdu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Hizbullah tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, “Haniye'nin öldürülmesi direniş savaşçılarının kararlılığını ve inadını cesaretlendirecek ve İsrail'e karşı mücadelede azimlerini daha da güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Çin, Katar ve Malezya saldırıyı kınadı. Haniye'nin oğlu Abdul Salam Haniyeh ise "Babam direniş mücadelesi boyunca 4 suikast girişiminden kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman dilediği şehitliği nasip etti" dedi.