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Dünya

Hizbullah işgalci İsrail'e ait mevzileri 'tam isabetle' vurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, terör devleti İsrail'in kuzeyindeki Hirbet Maar askeri üssüne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, saldırının düşman mevzilerini "tam isabet" hedef aldığı dile getirildi. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasına fosforlu top mermileriyle saldırdığını, iki kişinin fosfor gazından etkilenerek ciddi boğulma tehlikesi geçirdiğini açıkladı.

22:04 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:18 - 15/08/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı Şamir yerleşimine ve Hirbet Maar askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim birimi Şamir'in İsrail'deki hedefler arasına dahil edildiği ve buranın ilk defa katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının, İsrail'in, başta Mercayun olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlenen saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği kaydedildi.

"Düşman mevzileri 'tam isabet' hedef alındı"

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Hirbet Maar askeri üssüne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının düşman mevzilerini "tam isabet" hedef aldığı dile getirildi.

İsrail'deki Kanal 12 Televizyonu ise Lübnan'dan atılan bir füzenin Şamir yerleşiminde açık alana düştüğü ve burada yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasına fosforlu top mermileriyle saldırdığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 kişinin fosfor gazından etkilenerek ciddi boğulma tehlikesi geçirdiği ve Mercayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.


Hizbullah: Haniye'nin öldürülmesi savaşçılarımızı cesaretlendirecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Hizbullah tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, “Haniye'nin öldürülmesi direniş savaşçılarının kararlılığını ve inadını cesaretlendirecek ve İsrail'e karşı mücadelede azimlerini daha da güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Çin, Katar ve Malezya saldırıyı kınadı. Haniye'nin oğlu Abdul Salam Haniyeh ise "Babam direniş mücadelesi boyunca 4 suikast girişiminden kurtuldu ve bugün Allah ona her zaman dilediği şehitliği nasip etti" dedi.


#Hizbullah
#İsrail
#Fosforlu Top Mermisi
#Saldırı
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