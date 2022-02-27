Dünya Hocalı katliamı unutulmadı
ASYA

Hocalı katliamı unutulmadı

Ermenilerin Hocalı’da katlettiği 613 Azerbaycan vatandaşı 30. yılında Bakü’de anıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in de katıldığı Azadlık Meydanı’ndan başlayan yürüyüşün ardından Ana Feryadı Anıtı’na çelenk bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hocalı katliamı unutulmadı ​
İlham Aliyev

Azerbaycanlılar, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı katliamda can verenleri anıyor. Dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hocalı katliamının 30. yılı dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katıldığı yürüyüş Azadlık Meydanı’nda başlayıp Ana Feryadı Anıtı’nda son buldu. Aliyev anıta çelenk bıraktıktan sonra, katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Gözyaşlarının sel olduğu törende, ölenler için dualar edildi.

TÜRKİYE YANINIZDA

  • Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı’nı ziyaret edip Hocalı’da katledilenleri andı. Büyükelçi Bağcı, Türkiye’nin Hocalı için adalet davasında her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi. 1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan yaklaşık

4 bin Azerbaycanlının akıbetinin hala bilinmediğini hatırlatan Bağcı, “Azerbaycan’ın bu husustaki adalet arayışı da haklı bir davadır ve Türkiye bu davada Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

Mürvet Memmedov
Mürvet Memmedov

Öldürüp altın dişlerini söktüler

  • Katliamın şahitlerinden Mürvet Memmedov, o dönem 14 yaşındaydı. Yaşadıklarını ve gördüğü işkenceyi hala unutamıyor: “Babam ve iki ağabeyim kasabayı savunmak için savaştı. Annem, 3 kardeşim ve bazı komşularla evde onları bekledik. Ermeniler eve el bombası attı. Ben ve annem yaralandık. Komşumuz Sara ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Kapıyı kırıp içeri giren Ermeniler evi yağmaladı. Katlettikleri Sara’nın ağzına vurup altın dişlerini söktüler. 3 yaşındaki çocuğun cesedini de bir kenara attılar. Bizi esir alıp Askeran’a götürdüler. Çok işkence gördük. Bundan zevk alıyorlardı. Bir gün sıraya dizdiler. Gözümüzün önünde Ahıska Türkü bir kişinin kafasını kestiler. Bir hafta sonra takas karşılığı Azerbaycan güçlerine teslim edildik. Fakat babam ile abilerimden haber alamadık. Diğer esirlerden öğrendik ki üçünü de kafalarını keserek katletmişler. Nerede gömüldüklerini bilmiyoruz. En büyük arzum, babam ve abilerimin kemiklerini bulup onları defnetmek.”

Bu vahşet hiç unutulmayacak

Hocalı katliamı Türkiye’de de unutulmadı. Katledilenler birçok ilde düzenlenen törenlerle anıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözde uygar dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı, tarihin kara lekelerinden biri olarak asla unutmayacağız. Bu acıyı her yıl dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye; Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katliama ilişkin yaptığı paylaşımda “Hocalı’da 30 yıl önce yaşanan vahşet hala yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Ermeni zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise “30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu, kardeş Azerbaycan’ın acısının en derinden paylaşıldığını” bildirdi.

Arşiv
Arşiv

150 kişi hâlâ kayıp

O dönem işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri katledip esirlere acımasızca işkence etti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan katliamda savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı vahşice öldürüldü. Ermeniler 1275 kişiyi esir aldı. Bunların 150’sinden hala haber yok. Azerbaycanlıların tek isteği, Hocalı katliamının faillerinin yargı önüne çıkarılıp adaletin yerini bulması.

Bir insanlık dramı: Hocalı Katliamı
ÖZGÜN
Bir insanlık dramı: Hocalı Katliamı

Hocalı Katliamı'nı unutma unutturma
FOTOĞRAF 14
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Ermeni kuvvetlerin 29 yıl önce Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaptığı katliamın acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.
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28 yıl önceydi. Dünya, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti.
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Aslında Hocalı Katliamı’na giden olaylar zinciri, 1980’li yılların ikinci yarısında SSCB’nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte başladı. Ermenistan, Azerbaycan’a ait olan Karabağ bölgesinin dağlık kısmında hak iddia ediyordu. Sovyetler Birliği’nin yıllar boyunca yürüttüğü politikaların sonucu olarak bölgede Ermeni nüfusu çoğunluktaydı. Oysa bölge uluslararası örgütlerce de hukuki olarak da Azerbaycan’a aitti.
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Tansiyon, Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin 1988 yılında Azerbaycan’dan ayrılıp Ermenistan’a katılmak istemesiyle iyice yükseldi. Dağlık Karabağ Meclisi, Ermenistan’a bağlandığını ilan etti. Azerbaycan da buna karşılık Dağlık Karabağ Bölgesi’nin özerk statüsünü kaldırdı ve kendine bağladı.
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Ermeni kuvvetleri, Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti <br> <br> Tüm bu gelişmeler üzerine Karabağ özerk yönetimi bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı. Azerilerin katılmadığı referandumla “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” ilan edildi. Gerilim doruk noktasındaydı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma kaçınılmaz hale geldi. Rusların desteğini alan Ermeni kuvvetleri, Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti.
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Ve Hocalı Katliamı… <br> <br> 936 kilometrekarelik alana sahip Hocalı, konumu itibarıyla Dağlık Karabağ’ın en önemli noktalarından biriydi. 2 bin 605 hanenin bulunduğu Hocalı yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3 bine kadar düşmüştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti.
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Hocalı'ya çıkan tüm yolları ele geçirdiler Ermeni kuvvetleri, 1991’in son günlerinde harekete geçti. Hocalı’ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdiler. Öyle ki şehre yiyecek yardımı bile helikopterle havadan atılarak yapılabiliyordu.
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Ve o kara gün… 25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. İddialara göre saldırı için Rus ordusunun o zaman Hankendi’de bulunan 366. Motorize alayının yardımını aldılar. Ermeni kuvvetlerinin, Rusların teknik imkanlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttu; hatta saldırıda Rus askerlerinin bizzat yer aldığı bile kayıtlara geçti. 26 Şubat sabahına kadar süren katliam, 613 kişinin canına maloldu.
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Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi ve hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı.
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Resmi kayıtlara göre, öldürülenlerden 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise, Ermeni güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı.
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Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybetti.
Title
Ayaz Muttalibov istifa etti <br> <br> İnsanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olarak tarihe geçen Hocalı Katliamı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov görevini bıraktı. Azerbaycan Parlamentosu Hocalı’da yaşananların “soykırım” olduğunu ilan etti. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş ise 1994 yılına kadar sürdü. İki taraf arasında yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kaldı.
Title
İşgal altındaki Karabağ artık özgür <br> <br> Azerbaycan-Ermenistan sınırında 14 Temmuz'da 2020'de çıkan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 askerin şehit olması, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına giden savaşın fitilini ateşleyen bir gelişme oldu. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine topraklarını işgalden kurtarmak üzere karşı saldırı başlattı.
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İşgal altındaki topraklar Azerbaycan ordusu tarafından bir bir kurtarıldı. Toplamda 5 şehir, 4 kasaba, 287 köyde yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. 44 gün süren çatışmalar boyunca Ermenistan ordusunun saldırılarında 100 sivil hayatını kaybetti. 416 sivil yaralandı.
Hocalı Katliamı'nı unutma unutturma
Ermenistan 29 yıl önce bugün yüzlerce silahsız sivili dünyanın gözü önünce katletti.
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