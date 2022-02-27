Hocalı katliamı unutulmadı ​

Azerbaycanlılar, Ermenilerin 26 Şubat 1992’de yaptığı katliamda can verenleri anıyor. Dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hocalı katliamının 30. yılı dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katıldığı yürüyüş Azadlık Meydanı’nda başlayıp Ana Feryadı Anıtı’nda son buldu. Aliyev anıta çelenk bıraktıktan sonra, katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Gözyaşlarının sel olduğu törende, ölenler için dualar edildi.

TÜRKİYE YANINIZDA

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ve Bakü’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı’nı ziyaret edip Hocalı’da katledilenleri andı. Büyükelçi Bağcı, Türkiye’nin Hocalı için adalet davasında her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi. 1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan yaklaşık

4 bin Azerbaycanlının akıbetinin hala bilinmediğini hatırlatan Bağcı, “Azerbaycan’ın bu husustaki adalet arayışı da haklı bir davadır ve Türkiye bu davada Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir” dedi.

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Mürvet Memmedov

Öldürüp altın dişlerini söktüler

Katliamın şahitlerinden Mürvet Memmedov, o dönem 14 yaşındaydı. Yaşadıklarını ve gördüğü işkenceyi hala unutamıyor: “Babam ve iki ağabeyim kasabayı savunmak için savaştı. Annem, 3 kardeşim ve bazı komşularla evde onları bekledik. Ermeniler eve el bombası attı. Ben ve annem yaralandık. Komşumuz Sara ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Kapıyı kırıp içeri giren Ermeniler evi yağmaladı. Katlettikleri Sara’nın ağzına vurup altın dişlerini söktüler. 3 yaşındaki çocuğun cesedini de bir kenara attılar. Bizi esir alıp Askeran’a götürdüler. Çok işkence gördük. Bundan zevk alıyorlardı. Bir gün sıraya dizdiler. Gözümüzün önünde Ahıska Türkü bir kişinin kafasını kestiler. Bir hafta sonra takas karşılığı Azerbaycan güçlerine teslim edildik. Fakat babam ile abilerimden haber alamadık. Diğer esirlerden öğrendik ki üçünü de kafalarını keserek katletmişler. Nerede gömüldüklerini bilmiyoruz. En büyük arzum, babam ve abilerimin kemiklerini bulup onları defnetmek.”

Bu vahşet hiç unutulmayacak

Hocalı katliamı Türkiye’de de unutulmadı. Katledilenler birçok ilde düzenlenen törenlerle anıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sözde uygar dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve uluslararası bir suç olarak resmi kabul görmüş bu soykırımı, tarihin kara lekelerinden biri olarak asla unutmayacağız. Bu acıyı her yıl dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye; Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katliama ilişkin yaptığı paylaşımda “Hocalı’da 30 yıl önce yaşanan vahşet hala yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Ermeni zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı ise “30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu, kardeş Azerbaycan’ın acısının en derinden paylaşıldığını” bildirdi.

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Arşiv

150 kişi hâlâ kayıp

O dönem işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri katledip esirlere acımasızca işkence etti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan katliamda savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı vahşice öldürüldü. Ermeniler 1275 kişiyi esir aldı. Bunların 150’sinden hala haber yok. Azerbaycanlıların tek isteği, Hocalı katliamının faillerinin yargı önüne çıkarılıp adaletin yerini bulması.

ÖZGÜN Bir insanlık dramı: Hocalı Katliamı