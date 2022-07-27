Hollanda'da çiftçiler ayaklandı: Saman balyalarını ateşe verdiler

Almanya'da Lufthansa çalışanlarının grevi Frankfurt ve Münih'te havalimanlarını kilitledi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın uçakları, Verdi Sendikasının çağrısı üzerine yer personelinin tüm gün uyarı grevine gitmesi nedeniyle başta Frankfurt ve Münih olmak üzere bir çok havalimanında yerde kaldı. Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk iki turunda Lufthansa ile anlaşma sağlayamayan Verdi Sendikası, işveren üzerinde baskıyı artırmak için lojistik, kargo, gişe, ve teknik çalışmalarından sorumlu 20 bin işçinin uyarı grevine gitmesini istedi. Uyarı grevinin bu sabah yerel saat ile 03.45'te başlamasıyla ülkedeki havalimanlarında Lufthansa'nın işlemlerini yaptığı bölümler boş kaldı. Şirkete ait uçaklar da havalimanlarının pistlerinden kalkmadı. Lufthansa Frankfurt ve Münih havalimanlarında bugün için binden fazla uçuşu iptal etti. Dün de 47 uçuş iptal edilmişti. Uçuş iptallerinden 130 binden fazla yolcu etkilendi. Lufthansa şirketi, uçuşları iptal edilen yolculara gişeleri kapalı olacağından havalimanlarına gitmemelerini istedi.