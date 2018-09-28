'YPG ile PKK'nın bağlantısı var, yardım etmeyiz'

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü YPG'nin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu söyledi.

Blok, Dışişleri Bakanlığı Komisyonundaki milletvekillerinin hükümetin Suriye'deki muhaliflere verdiği destekle ilgili sorularına yazılı cevap verdi.

Hollanda hükümeti tarafından "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adı altındaki YPG/ PKK'ya destek verilmediğini belirten Blok, şöyle konuştu:

YPG tarafından yapılan insan hakları ihlalleri hakkında çeşitli raporlar yayımlandı. Buna ek olarak YPG'nin Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile bağlantısı var. Ayrıca YPG'nin rejim ile bağlantıları var ve özerk bölge isteğine ulaşmak için ılımlı muhalif gruplara karşı mücadele ediyor.

OYNAT 00:59 YPG çocukları kamplardan kaçırarak saflarına katıyor Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de çocukları silah altına alarak savaştırmayı sürdürdüğü ortaya kondu. 2017 yılında 224 çocuğu alıkoyan örgüt, bu yıl tam 5 katı çocuğu kaçırarak saflarına kattı.

Bir muhalif grubun silahlandırılması için uluslararası yasal dayanak olması gerektiğine dikkati çeken Blok, "Silahların sadece DEAŞ'a karşı kullanılma hedefi olsaydı, bunun için yasal bir temel oluşabilirdi. İnsan hakları ihlalleri raporu, SDG'de dominant rolü üstlenen YPG'nin rejimle temasta olması ve YPG'nin PKK ile bağlantısı gerçeği, Hollanda hükümetinin SDG'ye destek vermemesi için bir sebeptir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütünün ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün YPG/PKK hakkındaki raporlarına dikkati çeken Blok, raporda yer alan YPG/PKK'nın bölgedeki insanlara uyguladığı baskı ile insanların oradan kaçmalarına, çocukların sokakta veya evlerinden kaçırılarak zorla YPG/PKK'ya alınmalarına ve insan hakları ihlallerine vurgu yaptı.

Blok, hükümetin YPG/PKK ile ilişkisi hakkında sorulan soruya ise "Hollanda hükümeti, düşük diplomasi seviyesinde PYD/YPG'nin Benelüks temsilcisi ile zaman zaman iletişim içerisinde. Dışişleri Bakanlığında iki kere düşük diplomasi seviyesinde görüşmeler yapıldı. Ayrıca bölgede bulunan diplomatlar bazen bölgedeki SDG ile temas kuruyorlar." yanıtını verdi.

FOTOĞRAF 15 Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki köylerin, terör örgütü YPGPKK tarafından işgal edilmesinin ardından, Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelerden 15'i, Suruç-Akçakale karayolunun 20. kilometresindeki alanda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Nasır Salih (30), ülkelerinde önce terör örgütü DEAŞ'ın, ardından da YPGPKK'nın baskı ve zulmünü yaşadıklarını söyledi. Terör örgütünün işgal ettiği köylerde halkın evlerinden çıkartıldığını anlatan Salih, Bizleri evlerimizden çıkarttıktan sonra içinde ne varsa el koydular, hatta ekili olan arazilerimizi bile elimizden alıp hasat yapmamıza izin vermediler. Bizleri evlerimizden attıktan sonra köydeki 330 evi de iş makineleriyle yıktılar. Yani bizim köyümüzü yerle bir ettiler. Bunların Allah korkusu yok, güçleri var. Bizim ise elimizden bir şey gelmiyor. dedi. Hasine Muhammed (solda), YPGPKK'nın kendilerini kış aylarında soğuk ve çadıra mahkum ettiğini belirterek, Onları Allah'a havale ediyorum. dedi. YPGPKK'nın vatanlarını terk etmesini isteyen Muhammed, Eğer YPGPKK evlerimizi alıp yıkmasaydı, 2 küçük çocukla, bu zorluklarla savaşmak zorunda kalmazdık. Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, bizlere kapılarını açtı. Ama burada kendi imkanlarımızla yaptığımız çadır ve evlerde yaşıyoruz. dedi. Ardından yaşadıklarını YPGPKK zalim bir örgüt, zulmün alasını yapıyorlar ama bizler bir şey yapamıyoruz. Elimizden gelen tek şey kaçmaktı çünkü çok korkuyorduk. 20 gün boyunca, süt içen çocukla bu yolculuğa mahkum bırakıldık. Çocuklarımızın ölmesinden korkuyorduk. Bazen çocukları ben sırtıma alıyordum. YPGPKK yarın bölgeden ayrılsın, bir dakika durmam, koşarak vatanıma dönerim. diyerek anlattı. Nasır Salih, Suriyeli mazlumlar olarak YPGPKK'nın zulmünden kaçtık diyen Salih, Bir yakınımı zorla götürüp öldürdüler ve cesedini bile vermediler. Bir süre sonra ancak kemiklerini bulduk, cenazesini bile doğru dürüst defnedemedik. ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan biz Suriyelilere oluyor. Eğer köyümüz YPGPKK'dan temizlenirse evimiz olmamasına rağmen gideriz. ifadelerini kullandı. YPGPKK'nın zulümlerinin ardından bölgeden kaçmaktan başka çareleri kalmadığını ifade eden Salih, Bize yaşama şansı tanımayan YPGPKK yüzünden Türkiye'ye kaçmaya karar verdik. Annem ve babam yaşlı olduğu için Suriye'de başka bölgeye gitti. Yaklaşık 20 gün, yürüyerek, aç susuz bir şekilde ve çocuklarımızı sırtımızda taşıyarak Türkiye'ye gelebildik. dedi. Arada bir yiyecek bulsak da, 20 gün boyunca yürümek bizleri bitirme noktasına getirdi. Çok şükür bu zahmetli yolculuğun ardından Hatay yakınlarından Türkiye'ye gelmeyi başardık. diye konuştu. ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor ABD, YPGPKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor "ABD, YPG/PKK'ya destek veriyor, olan bize oluyor" Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler, teröristlerin, hayatlarında yarattığı yıkımı, gördükleri baskı ve zulmü anlattı.





