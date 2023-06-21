Honduras'ta kadınlar hapishanesinde kavga: 41 mahkum hayatını kaybetti

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "diktatör" olduğunu ima etti. Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretinde "iyi bir iş çıkardığını" belirtti ancak diğer yandan ilişkilerin iyi bir hal almasının zaman alacağını ifade etti.