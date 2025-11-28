Hong Kong yasta: 83 ölü 250 kişi kayıp

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konutlarında çıkan ve son 60 yılın en ölümcül yangınına dönüşen felaket, şehrin büyük bölümünü yasa boğdu. Önceki gün öğleden sonra başlayan yangın hızla büyüyerek sitede yedi kuleyi etkisi altına aldı. En az 83 kişi yaşamını yitirdi, 259 kişi kayıp ve 45 kişi ise kritik durumda. 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığını belirtti. Yaklaşık 900 kişi geçici barınaklara tahliye edildiği aktarıldı. Hong Kong lideri John Lee, yangının gece yarısına doğru “kontrol altına alınmaya başladığını” ancak sıcaklık ve söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı. Üç kişi kundaklama veya ihmal şüphesiyle gözaltına alındı.

Yetkililer, yangının 31 katlı bir bloktaki dış cephe iskelelerinde başladığını, rüzgarla birlikte bambu iskele, koruyucu ağ, su geçirmez branda ve plastik kaplama boyunca hızla yayıldığını bildirdi. Bazı binaların içinde ise pencerelere yapıştırılmış strafor paneller olduğu tespit edildi. Bu paneller hem havalandırmayı engelledi hem de alevlerin katlar arasında hızla dolaşmasına yol açtı. Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, yangının çıkış sebebine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. 31 katlı 8 bloktan oluşan konut alanının tadilatında çalışan işçilerin sigara içerek yangına sebep olduğu öne sürüldü.