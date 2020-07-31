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Dünya Hong Kongda seçimler, koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenecek
ASYA

Hong Kong'da seçimler, koronavirüs nedeniyle 1 yıl ertelenecek

Hong Kong'da yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimleri koronavirüs sebebiyle 1 yıl ertelendi. Muhalefetin itiraz ettiği erteleme ile ilgili Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, "Bugün yapmak zorunda olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem gereken en zor karar." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Seçimlerin ertelenmesine muhalefetten itiraz geldi.
Seçimlerin ertelenmesine muhalefetten itiraz geldi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 yıl erteleneceği bildirildi.

  • Hükümetin, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini 1 yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak istiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde yapıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar, esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Lam, seçimleri ertelemek için acil durum yönetmeliğine başvurulacağını aktararak, hükümetin seçimlerin 5 Eylül 2021'de yapılması yönünde kararı verme konusunda Çin hükümetinin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

Seçimleri erteleme kararının tamamen kamu güvenliği gerekçelerine dayanarak alındığını belirten Lam, kararın ardında hiçbir siyasi etkenin bulunmadığını kaydetti.

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Muhalefet, seçimlerin ertelenmesine karşı

Muhalefetteki 22 milletvekilinden oluşan bir grup ise Lam'in duyurusu öncesinde hükümeti, salgını, seçimi geciktirmek için bahane olarak kullanmakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Reuters
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam

Kamuoyunun yüzde 60'ını temsil eden görevdeki demokrasi yanlısı milletvekillerinin, seçimin ertelenmesine toplu olarak karşı çıktığının belirtildiği açıklamada, Hong Kong hükümetinin, seçimleri planlandığı gibi eylülde yapmak için salgın karşıtı yeterli önlemleri alma konusunda her türlü çabayı gösterme sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Yasama Konseyi seçimleri en son 2016'da yapılmıştı

  • Hong Kong'da 70 sandalyeli Yasama Konseyinin 35 sandalyesi nispi temsil sistemiyle, coğrafi seçim çevresine göre ve genel oyla belirlenirken, 35'i "işlevsel seçim çevresi" adı verilen mesleki veya özel çıkar gruplarınca seçiliyor.

İşlevsel seçim çevreleri içinde "süper sandalye" adı verilen 5'i ise Belediye Meclis üyeleri arasından 15 üyenin önerisiyle gösterilen adayların yarıştığı genel oyla yapılan seçimle belirleniyor.

Hong Kong vatandaşları, yalnızca Belediye Meclisi üyelerini genel oyla belirliyor.

Bölgede Yasama Konseyi seçimleri en son Eylül 2016'da yapılmıştı.

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Muhalif 12 aday seçimlerden menedilmişti

Hong Kong'da bu ay yaklaşık 600 bin kişi, eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimlerinde yarışacak muhalefet adaylarını belirlemek için 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

Reuters
Muhalefet rahatsız

Hong Kong hükümetinden bir sözcü, dün, seçim işleri komisyonunun muhalefetten 12 adayı Yasama Konseyi seçimine katılmaktan menettiğini ve bu kararı desteklediklerini belirtmişti.

  • Birden fazla partinin katılımından oluşan "demokrasi yanlısı kamp", eylüldeki seçimlerde Yasama Meclisinde çoğunluğu elde etmeyi amaçlarken, bazı aktivistler ise yetkililerin, bazı adayları seçim yarışından menedebileceğinden endişe ediyordu.

Genç demokratik aday Owen Chow, yetkililerin, sevmedikleri adayı "Ulusal Güvenlik Yasası" altında herhangi uygun bir sebep olmadan gözaltına alabilecekleri veya seçimlerden menedebilecekleri değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 273'e ulaştı

Hong Kong'da son 24 saatte kaydedilen 121 yeni vakayla bölgedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 273'e yükseldi.

Bölgede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong protestolarında olaylar şiddetlendi
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Hong Kong protestolarında olaylar şiddetlendi
Polis tarafından bir öğrencinin yakın mesafeden vurulmasının ardından protestolar daha da şiddetlendi. Eylemcilerin yollara barikat kurmaya çalışması polis ile eylemciler arasında sert çatışmalara neden olurken, polis bu defa biber gazıyla müdahale etti.


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