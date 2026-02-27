Hong Kong'da 'Türkiye rüzgarı': APAIE fuarında 82 Türk üniversitesi 'Study in Türkiye' pavilyonuyla yer aldı

APAIE fuarında Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde, 82 Türk üniversitesiyle yer aldıklarına ve dünyanın en büyük yükseköğretim fuarlarına katılım sağladıklarına dikkati çeken Astarcı, ABD ve İsveç gibi ülkelerde düzenlenen fuarlara da katıldıklarını bildirdi.