Hong Kong'da 'Türkiye rüzgarı': APAIE fuarında 82 Türk üniversitesi 'Study in Türkiye' pavilyonuyla yer aldı

Hong Kong'da düzenlenen dünyanın önde gelen yükseköğretim fuarlarından APAIE 2026'da Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansının ev sahipliğinde, 82 üniversitenin katılımıyla "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu.
- Yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığının 2019'da duyurduğu "Yeniden Asya Girişimi" ile uyum içinde temsil edildi.
Asya ülkeleriyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji çerçevesinde sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesi amaçlanırken Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliğine açık dinamik yapısı da Asya-Pasifik sahnesinde ortaya konuldu.
Astarcı, APAIE kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıklarını anlatarak, "Türkiye'nin 100 yılına damga vuracak yükseköğretim camiasını" küresel boyutta tanıtmaya devam ettikleri mesajını verdi.