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Dünya

HRW: İsrail insani yardım çalışanlarına 8 ayrı saldırı düzenledi

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) yayımlanan raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana insani yardım çalışanlarına yönelik 8 ayrı saldırı düzenlediği ifade edildi. Birleşmiş Milletler (BM) ise Gazze'de 250'den fazla yardım çalışanının öldüğünü belirtti.

10:49 - 14/05/2024 Salı
DHA
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de 250'den fazla yardım çalışanının öldüğünü belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de 250'den fazla yardım çalışanının öldüğünü belirtti.

HRW'nin raporunda, “İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki yardım çalışanlarının konvoylarına ve binalarına, yardım grupları korunmalarını sağlamak için koordinatlarını İsrail makamlarına vermiş olmalarına rağmen en az 8 saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrailli yetkililer, en az 31 yardım görevlisinin ve beraberindekilerin ölümüne veya yaralanmasına neden olan saldırılardan önce hiçbir yardım kuruluşuna önceden uyarıda bulunmadı. BM'ye göre İsrail'in 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'de 250'den fazla yardım görevlisi öldürüldü” denildi.


SALDIRILARDA ABD VE İNGİLTERE'NİN İZLERİ

HRW, 18 Ocak 2024'te düzenlenen saldırıda 3 yardım çalışanının yaralandığını, saldırının ise ‘yüksek olasılıkla' ABD yapımı mühimmatla düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, Filistinliler için Tıbbi Yardım (MAP), BM müfettişlerinin bombanın bir F-16 uçağı tarafından atıldığı sonucuna vardıklarını söyledi. MAP yetkililerine göre F-16 uçaklarında İngiliz yapımı parçalar kullanılıyor.


WCK SALDIRISI

İsrail'in 1 Nisan'da düzenlediği saldırıda World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşunun araçları hedef alınmıştı. Saldırıda 7 yardım çalışanı hayatını kaybetmiş, WCK, Avrupa Birliği, BM ve ABD'li yetkililer İsrail'den saldırıya ilişkin soruşturma talep etmişti.


HRW Direktör Yardımcısı Belkis Wille, “İsrail'in yedi World Central Kitchen yardım çalışanını öldürmesi şok ediciydi ve uluslararası hukuka göre asla gerçekleşmemeliydi. İsrail'in müttefiklerinin, yardım görevlilerinin ölümüne neden olan bu saldırıların defalarca gerçekleştiğini kabul etmeleri ve buna bir son vermeleri gerekmektedir” dedi.





#İsrail
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#İnsan Hakları İzleme Örgütü
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