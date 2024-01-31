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Dünya

Hükümeti bilgilendirmeden ülkeye giren AB misyonundan 15 kişi Nijer'den sınır dışı edildi

Nijer, Avrupa Birliği (AB) misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti. İçişleri Bakanı Mohamed Toumba, söz konusu kişilerin 24 Ocak'ta hükümeti bilgilendirmeden farklı uçuşlarla ülkeye giren AB'nin sivil eğitim misyonu "EUCAP Sahel Niger" üyesi olduğunu söyledi.

Semih Bozkuş
00:50 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nijer
Nijer

Avrupa Birliği'nin (AB) sivil eğitim misyonu "EUCAP Sahel Niger" üyesi 15 kişi Nijer'den sınır dışı edildi.

Nijer'deki askeri hükümet, Avrupa Birliği'nin sivil eğitim misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti.

İçişleri Bakanı Mohamed Toumba tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta hükümeti bilgilendirmeden farklı uçuşlarla Nijer'e giren AB'nin sivil eğitim misyonu "EUCAP Sahel Niger"den 15 kişinin 26 Ocak'ta sınır dışı edildiği duyuruldu.

50 ila 100 askerin görev yapması planlanmıştı

Nijer'de hükümet Aralık 2023'te, EUCAP Sahel Niger ve "AB Askeri Ortalık Misyonu Nijer'i (EUMPM Niger)" sona erdirmişti.

Yaklaşık 120 personelin görev yaptığı EUCAP Sahel Niger, güvenlik güçlerine 2012'den bu yana insan hakları temelli eğitimler veriyordu.

AB, Şubat 2023'te 3 yıl görev yapacak EUMPM Niger'i hayata geçirmiş, Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma amacı olan misyonda 50 ila 100 askerin görev yapması planlanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli bir kabine oluşturmuştu.





#EUCAP Sahel Niger
#EUMPM Niger
#Nijer
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