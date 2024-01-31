Hükümeti bilgilendirmeden ülkeye giren AB misyonundan 15 kişi Nijer'den sınır dışı edildi

Nijer'deki askeri hükümet, Avrupa Birliği'nin sivil eğitim misyonundan 15 kişiyi sınır dışı etti.

İçişleri Bakanı Mohamed Toumba tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta hükümeti bilgilendirmeden farklı uçuşlarla Nijer'e giren AB'nin sivil eğitim misyonu "EUCAP Sahel Niger"den 15 kişinin 26 Ocak'ta sınır dışı edildiği duyuruldu.

Nijer'de hükümet Aralık 2023'te, EUCAP Sahel Niger ve "AB Askeri Ortalık Misyonu Nijer'i (EUMPM Niger)" sona erdirmişti.

Yaklaşık 120 personelin görev yaptığı EUCAP Sahel Niger, güvenlik güçlerine 2012'den bu yana insan hakları temelli eğitimler veriyordu.

AB, Şubat 2023'te 3 yıl görev yapacak EUMPM Niger'i hayata geçirmiş, Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma amacı olan misyonda 50 ila 100 askerin görev yapması planlanmıştı.