Husiler: Balistik füze ve İHA üretiyoruz

Husiler, son zamanlarda orta menzilli balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir çok saldırı düzenliyor.

Yemen'deki Husiler tarafından, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle mücadele etmek için "yeni balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA)" üretildiği açıklandı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, başkent Sana'da balistik füzeler ve İHA modellerinin tanıtıldığı askeri sanayi fuarının açılışını yaptı.

Fuarda Kudüs 1 kanatlı füzesi, Qasef-2K ve Samad 2 tipi İHA'lar ve Samad 1 insansız keşif uçağının tanıtıldığına işaret edilen haberde, bu yeni silahların, askeri yeteneklerini artıracağı ve savaşın seyrini etkileyeceği belirtildi.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda orta menzilli balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'da havalimanları başta olmak üzere birçok hedefe saldırı düzenliyor.

Yemen krizi

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin, Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.