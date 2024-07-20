Husiler İsrail'i tehdit etti: Tel Aviv güvenli değil

Yemen'deki Husilere ait silahlı insansız hava araçları, İsrail işgali altındaki Yafa kentine (Tel Aviv) saldırı düzenlemiş, şehrin birçok noktasında patlamalar yaşanmıştı.

İşgalci İsrail ordusu cevap olarak, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenledi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu. Bombardımanda limandaki yakıt tankları ile şehre elektrik sağlayan tesis hedef alındı. Resmî olmayan rakamlara göre en az 19 Yemenli hayatını kaybetti.

Hudeyde Limanı'nı bombalayan İsrail savaş uçaklarından biri

Husiler İsrail'e Meydan Okudu

Saldırı sonrası İran destekli Husilerden açıklama geldi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, "Tel Aviv güvenli değil, bu saldırın cevabı ağır olacaktır." diyerek İsrail'i tehdit etti. Seri, "Gazze'deki zulüm durana kadar saldırılarımız devam edecektir." dedi.





Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

'Kim size saldırırsa, o saldırının dengiyle siz de ona saldırın. Allah’ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah, kendisine saygılı olanların yanındadır.' (Bakara Suresi, 194. Ayet)

Düşman İsrail, Hudeyde vilayetimize karşı acımasız bir saldırı düzenlemiş, kıyı kenti Hudeyde'ye elektrik sağlayan santrali ve limanındaki sivil yapılar ile yakıt tanklarını vurmuştur.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu bariz saldırganlığa karşılık vereceklerini ve Yüce Allah'ın yardımıyla İsrail düşmanının hayati hedeflerini vurmakta tereddüt etmeyeceklerini teyit ederken, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinin güvensiz bir bölge olarak görüldüğüne ilişkin önceki açıklamalarında belirtilenleri tekrar etmektedir.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, inançlı liderliklerinin rehberliği ile özgür, yüce, kararlı ve mücadeleci Yemen halkının tüm fertleriyle, sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun Gazze'deki kardeşlerimizi desteklemek için operasyonlarını durdurmayacak ve Allah'ın yardımıyla, saldırganlık durana, kuşatma kalkana ve düşmanın Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği suçlar sona erene kadar bu düşmanla uzun bir savaşa hazırlanmaktadır.

İsrail'in Yemen'e yönelik saldırganlığı, tüm halkımızın Filistin davasını desteklemek, İsrail saldırganlığını reddetmek ve Gazze'de akan mazlum kanı nedeniyle dayanışma içerisinde olmak için ciddi şekilde harekete geçmeyi gerektirmektedir.

Büyük Yemen halkı, liderliği ve silahlı kuvvetleriyle, Allah'ın inayetiyle bu zorluğun üstesinden gelecektir; tıpkı geçmiş yıllarda Allah'ın yardımıyla zorlukların üstesinden geldikleri gibi...

Allah bize yeter ve O, işleri en iyi düzene koyan, en iyi koruyan ve en iyi yardım edendir.

Çok yaşa özgür, sevgili ve bağımsız Yemen!