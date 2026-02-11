Yeni Şafak
İDDEF’in Gazze’de sıcak yemek dağıtımları aralıksız sürüyor

11:3611/02/2026, Çarşamba
İDDEF ekipleri, her gün kilometrelerce yol kat ederek hazırlanan yemekleri çadır çadır dolaşıp ailelere teslim ediyor.
İDDEF, 2025 yılı Kurban organizasyonu kapsamında Gazze için bağışlanan kurbanların etlerini yıl boyunca hem konserve hem de etlerden hazırlanan sıcak yemek olarak dağıtmaya devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ağır insani kriz şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına yönelik sıcak yemek dağıtımlarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Hazırlanan sıcak yemekler, ailelere ve çadır kentlerde hayata tutunmaya çalışan mazlumlara ulaştırılıyor.

İsrail saldırıları ve uzun süredir devam eden abluka nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin zorlaştığı Gazze’de, İDDEF ekipleri sahada yoğun bir çaba gösteriyor. Kurulan aşevlerinde pişirilen sıcak yemekler, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınların bulunduğu ailelere ulaştırılarak bir kap yemeğin umut olduğu sofralar kuruluyor.

Barınma imkânlarından yoksun şekilde çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren binlerce kişi için dağıtılan sıcak yemekler, zorlu yaşam koşullarında önemli bir destek sağlıyor. İDDEF ekipleri, her gün kilometrelerce yol kat ederek hazırlanan yemekleri çadır çadır dolaşıp ailelere teslim ediyor.

2025 yılı Kurban organizasyonu kapsamında hayırseverlerin emanet ettiği kurban etleri, hijyenik şartlarda işlenerek yıl boyunca hem konserve halinde hem de sıcak yemek olarak Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Ürdün üzerinden Gazze’ye ulaştırılan son sevkiyatla birlikte, binlerce ailenin sofrasına umut taşındı.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere destek olmak için www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilciliklere başvurarak veya 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezini arayarak bağışta bulunabiliyor. Ayrıca GAZZE yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL destek verebiliyor.


