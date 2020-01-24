Dünya İdlib ateş altında
ORTADOĞU

İdlib ateş altında

Ateşkesin bozulduğu İdlib’e bomba yağıyor. Dünkü hava saldırılarında da 5’i çocuk 8 sivil öldü. Yaralılara yardıma gelen sivil savunma ekiplerinin dahi hedef alındığı saldırılarda bir ambulans kullanılamaz hale geldi. Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 450 bini aştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 gün içinde 36 bine yakın sivil daha yerinden edildi.
2 gün içinde 36 bine yakın sivil daha yerinden edildi.

Suriye’de Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’e yönelik saldırıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirvesinin ardından 12 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanan ateşkese rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne yönelik hava saldırıları durmadı. Rejim ve Rus savaş uçaklarının İdlib’in farklı bölgelerine düzenlediği dünkü saldırılarda da 5’i çocuk 8 sivil öldü.

SAĞLIKÇILARA BOMBA

Saldırılarda İdlib’in Cabal el Zaviye bölgesindeki Arnaba köyü ile İdlib’in doğusundaki Sarakib beldesi hedef alındı. Arnaba köyünde 2’si çocuk 3 kişi, Sarakib beldesinde ise 3’ü çocuk 5 kişi olmak üzere toplamda 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Eriha ilçesine düzenlenen iki hava saldırısında da 6’sı çocuk 8 sivil yaralandı. Bölgede yaralılara yardım etmek için gelen sivil savunma ekibi de vuruldu, bir ambulans kullanılamaz hale geldi.

40 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yoğun saldırılara rağmen Suriyeli muhalifler rejim ve İran destekli terörist gruplara ağır kayıp verdirdi. Zırhlı ve silahlı araçlarla direnen muhalifler 40 rejim askerini öldürdü. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı birimden yapılan açıklamada da 40 rejim askerinin öldüğü doğrulanırken, 80 askerin de yaralandığı belirtildi. Çatışma sonrası rejim birliklerinin geri çekildiği kaydedildi.

İdlib’e yönelik son iki gün içinde gerçekleşen hava saldırılarında 39 sivil ölürken; Avrupa Birliği (AB), rejim ve destekçilerine İdlib’de sivillere yönelik saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu.

Sınırda 450 bin sivil

Bölgedeki insanlar araçlarına yükledikleri eşyalar ile evlerini terk ediyor.
  • Esed ordusu, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya’nın hava saldırılarından kaçan sivillerin Türkiye sınırına göçü devam ediyor. 2 gün içinde 36 bine yakın sivil daha yerinden edildi. Sivillerin büyük kısmı Türkiye sınırındaki kamplar bölgesine gelirken, bir kısmı ise teröristlerden temizlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Kasım 2019’dan bu yana yerinden edilen sivillerin sayısı 450 bini aştı.

İdlib'de son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi
OYNAT 00:42
İdlib'de son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde yaklaşık 36 bin sivil daha yerinden edilirken, son 2,5 ayda göçe zorlanan sivillerin sayısı 450 bini buldu.


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