İdlib nefes aldı: Ruslar Ukrayna'ya odaklanınca bombalar sustu!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için başlattığı operasyonlar, Suriye’nin İdlib şehrine nefes aldırdı. Astana Anlaşmalarına rağmen şubat ayına kadar kenti havadan vurmaya devam eden Rusya, Ukrayna işgaliyle birlikte saldırılarına ara verdi.
Savaşın geride bıraktığı yıkımı bilen İdlib halkı, bombaların susmasından memnun olsa da, Ukrayna halkının acısına paylaşıyor. Suriye’de milyonlarca insanın son sığınağı olan İdlib’e giderek sokakların nabzını tuttuk.
ONLARIN HALİNDEN BİZ ANLARIZ
İdlib merkez çarşıda kuyumculuk yapan Hamza el-Sud, Rusya’nın Ukrayna’ya odaklandığı zamandan beri İdlib’te bombaların azaldığını söyledi:
- “Yaklaşık bir aydır ne bomba, ne roket, savaş öncesi halimize dönmüş gibiyiz. Savaştan dolayı bir buçuk yıldır İdlib’deyim. Öncesinde Serakib bölgesinde yaşıyordum. Savaş sırasında ekonomik sıkıntılar çok oldu. Şimdi normale dönüyoruz. Rusya’nın saldırganlığını zaten biliyoruz. Ukrayna’da olanları biz 11 yıldır yaşıyoruz. Onların halinden biz anlarız. Fakat bize neden Türkiye dışında kimse yardım etmedi. Bize kimse kapısını açmadı. Batı bir kaç gün içerisinde Ukrayna’ya kapılarını açtı. Rusya sadece Ukrayna’da mı bomba attı?”
BİZE DE GELMESİNLER!
Eşarp dükkanı işleten Ebu Sait Abdullah ise, “Bir senedir burayı işletiyorum. İdlib kırsalından ailemle birlikte geldim. Ülkemi başta bırakmak istememiştim sonra geçinemeyince terk etmek istedim. Fakat kapılar kapanmıştı. Giden dönemedi, bizler gidemedik. Önceden işsizlik vardı. Şimdi çok şükür ticaretimizi bir şekilde yapıyoruz. Bizim ülkemizi mahvettiler, kimse bize yapılanlara karşı sesini çıkarmadı. Ukrayna’da savaş olmasın tabi ama bize de gelmesinler” diye konuştu.
YAĞMUR YAĞINCA SEVİNİYORDUK
- Giyim dükkanı işleten Ahmet Mahmud da Ukrayna halkına kapılarını açan Batı’nın Suriyelilere karşı iki yüzlü tutumunu hatırlattı: “İdlibliyim. Savaş öncesi dönem daha iyiydi fakat şimdi toparlıyoruz. Bizi kendi ülkemizde mülteci konumuna getirdiler. Öyleydi ki yağmur yağmasına seviniyorduk. Çünkü uçaklar yağmurda kalkamazdı. 11 yıl oldu tüm dünya buna sessiz kaldı. Bizlere kulaklarını tıkadılar. Şimdi Ukrayna’ya herkes kapısını açtı.”
1 AYDIR BOMBA YOK
Kentte döner dükkanı işleten İbrahim el-Lur, şunları söyledi: “İki çocuğum var. Savaştan önce de dönercilik yapıyordum. Çocuklarımla ilgili hayallerim vardı. Onların okuyup kurtulmasını istiyordum. Fakat sıkıştık kaldık burada. Ekonomik durumlar hiç iyi değil. Rusya Ukrayna’da burada yaptığının aynısını yapıyor. Herkes yeni bir şey olmuş gibi tepki veriyor. Burada bir aydır bombalama yok. Güvenlik sağlandıktan sonra umarım ekonomi de normale döner.”
Batı bize çöp gözüyle bakıyor
- Taksicilik yapan İbrahim el-Hamsi, bugün Ukrayna için seferber olan Batılıların kendilerine ‘çöp’ gözüyle baktığını söyledi. el-Hamsi, “3 çocuğum var. Humusluyum aslında. Savaş öncesi tabi ki çok iyiydi durumumuz. Şimdi ise yavaş yavaş normale dönüyor. Bir şekilde yaşıyoruz. Tüm dünya bize çöp gibi baktı. Aslında sadece güvenli bir alan istiyorduk. Savaş her an gelebilir diye korkuyoruz. Burada olanlar şimdi Ukrayna’da oluyor. Saldırıların olmaması bizim açımızdan önemli. Çünkü artık hayatın normal bir şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi.