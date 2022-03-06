İdlib nefes aldı: Ruslar Ukrayna'ya odaklanınca bombalar sustu!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek için başlattığı operasyonlar, Suriye’nin İdlib şehrine nefes aldırdı. Astana Anlaşmalarına rağmen şubat ayına kadar kenti havadan vurmaya devam eden Rusya, Ukrayna işgaliyle birlikte saldırılarına ara verdi.

Savaşın geride bıraktığı yıkımı bilen İdlib halkı, bombaların susmasından memnun olsa da, Ukrayna halkının acısına paylaşıyor. Suriye’de milyonlarca insanın son sığınağı olan İdlib’e giderek sokakların nabzını tuttuk.

Muhabirimiz Ayşemine Alioğlu nkent esnafının nabzını tuttu.

ONLARIN HALİNDEN BİZ ANLARIZ

İdlib merkez çarşıda kuyumculuk yapan Hamza el-Sud, Rusya’nın Ukrayna’ya odaklandığı zamandan beri İdlib’te bombaların azaldığını söyledi:

“Yaklaşık bir aydır ne bomba, ne roket, savaş öncesi halimize dönmüş gibiyiz. Savaştan dolayı bir buçuk yıldır İdlib’deyim. Öncesinde Serakib bölgesinde yaşıyordum. Savaş sırasında ekonomik sıkıntılar çok oldu. Şimdi normale dönüyoruz. Rusya’nın saldırganlığını zaten biliyoruz. Ukrayna’da olanları biz 11 yıldır yaşıyoruz. Onların halinden biz anlarız. Fakat bize neden Türkiye dışında kimse yardım etmedi. Bize kimse kapısını açmadı. Batı bir kaç gün içerisinde Ukrayna’ya kapılarını açtı. Rusya sadece Ukrayna’da mı bomba attı?”

BİZE DE GELMESİNLER!

Eşarp dükkanı işleten Ebu Sait Abdullah ise, “Bir senedir burayı işletiyorum. İdlib kırsalından ailemle birlikte geldim. Ülkemi başta bırakmak istememiştim sonra geçinemeyince terk etmek istedim. Fakat kapılar kapanmıştı. Giden dönemedi, bizler gidemedik. Önceden işsizlik vardı. Şimdi çok şükür ticaretimizi bir şekilde yapıyoruz. Bizim ülkemizi mahvettiler, kimse bize yapılanlara karşı sesini çıkarmadı. Ukrayna’da savaş olmasın tabi ama bize de gelmesinler” diye konuştu.

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YAĞMUR YAĞINCA SEVİNİYORDUK

Giyim dükkanı işleten Ahmet Mahmud da Ukrayna halkına kapılarını açan Batı’nın Suriyelilere karşı iki yüzlü tutumunu hatırlattı: “İdlibliyim. Savaş öncesi dönem daha iyiydi fakat şimdi toparlıyoruz. Bizi kendi ülkemizde mülteci konumuna getirdiler. Öyleydi ki yağmur yağmasına seviniyorduk. Çünkü uçaklar yağmurda kalkamazdı. 11 yıl oldu tüm dünya buna sessiz kaldı. Bizlere kulaklarını tıkadılar. Şimdi Ukrayna’ya herkes kapısını açtı.”

1 AYDIR BOMBA YOK

Kentte döner dükkanı işleten İbrahim el-Lur, şunları söyledi: “İki çocuğum var. Savaştan önce de dönercilik yapıyordum. Çocuklarımla ilgili hayallerim vardı. Onların okuyup kurtulmasını istiyordum. Fakat sıkıştık kaldık burada. Ekonomik durumlar hiç iyi değil. Rusya Ukrayna’da burada yaptığının aynısını yapıyor. Herkes yeni bir şey olmuş gibi tepki veriyor. Burada bir aydır bombalama yok. Güvenlik sağlandıktan sonra umarım ekonomi de normale döner.”

İbrahim el-Hamsi

Batı bize çöp gözüyle bakıyor

Taksicilik yapan İbrahim el-Hamsi, bugün Ukrayna için seferber olan Batılıların kendilerine ‘çöp’ gözüyle baktığını söyledi. el-Hamsi, “3 çocuğum var. Humusluyum aslında. Savaş öncesi tabi ki çok iyiydi durumumuz. Şimdi ise yavaş yavaş normale dönüyor. Bir şekilde yaşıyoruz. Tüm dünya bize çöp gibi baktı. Aslında sadece güvenli bir alan istiyorduk. Savaş her an gelebilir diye korkuyoruz. Burada olanlar şimdi Ukrayna’da oluyor. Saldırıların olmaması bizim açımızdan önemli. Çünkü artık hayatın normal bir şekilde devam etmesi gerekiyor” dedi.

FOTOĞRAF 7 Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından mağdur olan sivillerin, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla geçen yıl Türkiye’de ‘Bir aradayız, İdlib’in yanındayız’ sloganıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve AFAD’ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da destek verdi. Kampanyanın ardından İdlib’de çalışma başlatan teknik ekipler, kalıcı konutların inşa edileceği alanları belirledi. Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerinde yapılan zemin etütlerinin ardından, konutların inşasına başlandı. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen briket evlerin, binlercesi tamamlandı. Briket evlerde yaşayan savaş mağdurlarının her birinin ayrı hikayesi bulunurken yaşadıkları acıları yeniden toparlanarak sarmaya çalışıyorlar. Öte yandan hala çadırda kalan mağdurlar ise zorlu yaşam şartlarına karşı mücadeleye devam ediyor. Türkiye tarafından İdlib’de 124 farklı konumda yapımına başlanan ve büyük bir kısmı bitirilen briket evlere yerleşen Suriyeliler Türkiye’ye teşekkür etti. Birçoğu rejim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çeşitli uzuvlarını kaybeden savaş mağduru Suriyeliler, yıllarca süren çadır hayatlarını bitirerek yapılan briket evlerde yeni bir hayata başladı. 2012 yılında rejim saldırılarında iki bacağını kaybeden Cemal Zekeriya, \"Buraya 5 ay önce geldik daha öncesinde çadırlarda kötü koşullarda yaşıyorduk. Türkiye devletinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun bizi kurtardığı için\" diye konuştu. Suriye’deki savaş mağdurları İdlib’deki briket evlerde hayata tutunuyor Suriye'deki iç savaşta evlerini terk etmek zorunda kalarak İdlib kırsalında çadırlarda yaşayan savaş mağdurları; Türkiye'deki 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' kampanyasıyla yapılan briket evlerde yaşamaya başladı. Briket evlerdeki yaşam şartlarının çadır hayatından çok daha iyi olduğunu kaydeden savaş mağdurları ileride bir gün tekrar evlerine dönmenin hayalini kuruyor. BiP'te paylaş

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