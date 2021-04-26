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Dünya İdlib yetimleriyle kucaklaştı
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İdlib yetimleriyle kucaklaştı

İdlib yetimleriyle kucaklaştı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Vakfı’nın İdlib’deki faaliyetlerini inceledi. Burada bir yetimhaneyi ziyaret eden Erbaş, “Bu şekilde yüzlerce yetimin barındığı üç kampımız var. Çoğu babasız, bir kısmı hem babasız hem annesiz yetimler. Ülkemiz dünyanın her yerinde mağdurların yanında” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib yetimleriyle kucaklaştı
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Suriye’nin İdlib kentinde yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceledi. Erbaş’ın ilk durağı, TDV İdlib Koordinasyon Ofisi oldu. Başkan Erbaş, Babülhava bölgesinde bulunan, idari ofisler ve 2 merkezi depodan oluşan ofiste, yetkililerden insani yardım ile eğitim çalışmaları, yetim kampları, gıda ve ekmek yardımları gibi birçok konuda bilgi aldı. Erbaş, daha sonra TDV’nin İyilik Mağazası ve Kültür Merkezi ile Zemzem Yetim Kampı ve İman Yetim Kampı’na incelemede bulundu.

TİTİZLİKLE ULAŞTIRIYORUZ

  • Ali Erbaş, inceleme sırasından yaptığı açıklamasında, “Öncelikle Türkiye’mize, ülkemiz insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü onların Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet ettiği iaşe, giyim, gıda ve barınma alanındaki yardımlarının tümünün en güzel bir şekilde burada nasıl kullanıldığını, Türkiye Diyanet Vakfı’nın nasıl bir titizlikle yardımları yerine ulaştırdığını görmüş olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Şu an da bir yetimhanedeyiz, Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle ve tamamen bütün masraflarını karşılayarak yürüttüğü bir yetimhanedeyiz. Bu şekilde yüzlerce yetimin barındığı 3 kampımız var. Şu mübarek Ramazan gününde yetimlere sahip çıkmak, garip gureba insanlara, mazluma sahip çıkmak, onların duasını almak hakikaten çok önemli nafile ibadetlerden birisidir. Ülkemiz dünyanın her yerinde mümkün olduğunca gariplerin fakirlerin mazlumların mağdurların yanında olmaya çalışıyor” dedi.

Vazifemizi yerine getiriyoruz

TDV’nin Suriye’nin birçok bölgesinde faaliyet gösterdiğini dile getiren Başkan Ali Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak sadece İdlib’de değil, Cerablus’ta, El Bab’da yani Suriye’nin şu anda mağdur bırakmış olduğu yerlerde olmaya çalışıyoruz. Dünyanın 149 ülkesine hem Ramazan sofraları açarak hem milletimizin Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet etmiş olduğu kurbanları ulaştırarak, zekatları, fitreleri ulaştırarak mümkün olduğunca bu vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben Türkiye Diyanet Vakfı’mıza bu emanetleri bağışlayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

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