Dünya İdlibdeki alçak saldırı sonrası ilk temas Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
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İdlib'deki alçak saldırı sonrası ilk temas: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Suriye Rejimi unsurlarının İdlib'de 33 askerimizi şehit ettiği alçak saldırıdan sonra gözler Rusya'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmeyle ilgili, "Rusya ve Türkiye koordinasyonu sürdürmeye hazır. İki lider İdlib'deki anlaşmaların uygulanmasını görüştü" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA İHA
Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de rejim saldırısında 33 Türk askerinin şehit olmasına sonrası açıklama yaptı.

İki liderin telefonda yaptıkları görüşmeye vurgu yapan Lavrov, "İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı" dedi.

En kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

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