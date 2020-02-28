İdlib'deki alçak saldırı sonrası ilk temas: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de rejim saldırısında 33 Türk askerinin şehit olmasına sonrası açıklama yaptı.
İki liderin telefonda yaptıkları görüşmeye vurgu yapan Lavrov, "İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız. Teröristlerle ılımlı muhaliflerin birbirinden ayrılması ortak hedefimiz olmalı. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacakları ortaya koymak birincil önceliğimiz olmalı" dedi.
En kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.