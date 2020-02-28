İdlib'deki alçak saldırı sonrası ilk temas: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü Suriye Rejimi unsurlarının İdlib'de 33 askerimizi şehit ettiği alçak saldırıdan sonra gözler Rusya'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmeyle ilgili, "Rusya ve Türkiye koordinasyonu sürdürmeye hazır. İki lider İdlib'deki anlaşmaların uygulanmasını görüştü" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 13:10 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 14:50 AA İHA