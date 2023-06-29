İdlib'e Rus bombardımanı

Suriye ile normalleşme için kritik adımlar atılırken Rusya, İdlib’de sivillere yönelik saldırılarını artırdı. Türkiye, saldırılar nedeniyle Rusya’yı protesto etti. Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib iç savaşın kritik noktalarından biri. İç göçle nüfusu 5 milyona ulaşan İdlib’in merkezi ve çevresi bu nedenle rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

İKİ MUTABAKATA RAĞMEN

Diplomasiyi işleten Türkiye, Rusya ve İran 2017’de garantör olarak İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Ancak rejimin ateşkes ihlalleri bitmeyince bu kez Türkiye ve Rusya 2018’de Soçi’de ek mutabakata vardı.

ATEŞKESTE BİN 400 ÖLÜ!

6 Mayıs 2019 ateşkes ilanından itibaren gerginliği azaltma bölgesinde bölgede sadece 1400’den fazla sivil öldü, 2 binden fazla sivil ise yaralandı. Sivillere yönelik en yakın zamanda Cisr eş Şuğur bölgesinde bulunan pazaryerine gerçekleşti. Bu saldırıda 8 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

BİR HAFTADA 20 SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, Rusya destekli karadan ve havadan sadece son bir haftada 20’den fazla saldırı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesi Rusların saldırılarının neden arttığı bilinmiyor. Türkiye’nin İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle Rusya’yı protesto ettiği öğrenildi.







