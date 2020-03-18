İhtiyacı olan bizi arasın

UID Başkanı Bülent Bilgi, “Doğru bilgi acil destek temasıyla çağrı merkezi oluşturduk. Virüs salgını boyunca hizmet vereceğiz. 0221-986534354 numaralı telefondan saat 10.00 ile 20.00 arası bize ulaşan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi Türk ve ilgili ülkenin vatandaşlarının acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerini karşılayacağız” dedi. Avrupa’daki herkesin sorunlarına çözüm olmak istediklerini belirten Bilgi, “Başta Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İsveç, Makedonya, Avusturya, Macaristan, Bosna-Hersek başta olmak üzere 17 ülkedeki 253 teşkilatımızda geçerli bir çağrı merkezimizdir. Bize ulaşan herkese yardımcı oluyoruz. Avrupa’da bu süreçten daha fazla etkilenen başta yaşlılar olmak üzere, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme ve ulaşım taleplerinde yanındayız” diye konuştu.

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