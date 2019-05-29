Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İhvandan 17 sanık hakkındaki idam kararının onanmasına tepki
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

İhvan'dan 17 sanık hakkındaki idam kararının onanmasına tepki

İhvan'dan 17 sanık hakkındaki idam kararının onanmasına tepki

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Yüksek Askeri Mahkeme'nin üç şehirde kiliselere düzenlenen saldırılardan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında daha önce verilmiş olan idam kararını onamasını kınadı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Yüksek Askeri Mahkeme'nin 17 sanık hakkındaki idam kararını onamasını kınadı.

İhvan Basın Sözcüsü Talat Fehmi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Müslüman Kardeşler Teşkilatı, bu haksız kararı kınamakta ve özgür dünyayı, yargı ve insan hakları kuruluşlarını bu kanlı rezalete son vermek için suskunluğunu bozmaya çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yargı kararları, "yalan suçlamalarla masum Mısırlıların canına kastedilmesi" olarak nitelendirildi.

Yüksek Askeri Mahkeme, dün, başkent Kahire ile İskenderiye ve Tanta şehirlerinde Aralık 2016 ve Nisan 2017'de üç kiliseye düzenlenen 82 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sorumlu tutulan 17 sanık hakkında verilen idam kararını onamıştı.

Bu zamana kadar 42 idam kararı infaz edildi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile devrilmesinin ardından ülkede yüzlerce sanık hakkında idam cezası verildi. İdam kararlarının bazıları yüksek mahkemelerce bozulurken bazıları ise onandı.

  • Ülkede 7 Mart 2015 ile 20 Şubat 2019 tarihleri arasında, çoğunluğu İhvan mensubu 42 sanık hakkında verilen idam kararları infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş ve haklarında idam kararı kesinleşmiş onlarca sanık ise cezaevlerinde infaz edilecekleri tarihi bekliyor.
Trumpa S-400 teklifi

Trump'a S-400 teklifi

Erdoğan-Trump telefonda görüştü.
Hakurkta iki şehit

Hakurk'ta iki şehit

EYP saldırısında yaralanan askerlerimiz şehit düştü.
Rusyadosyası kapandı

Rusya
dosyası kapandı

Özel Yetkili Savcı Mueller, görevinden istifa etti.
Kritik hedefler vuruldu

Kritik hedefler vuruldu

​Pençe harekatıyla koordineli olarak, PKK hedefleri imha edildi.
'Pençe'de bir ilk:<br>Bora füzesi sahnede

'Pençe'de bir ilk:
Bora füzesi sahnede

ABD-Rusya-Suriye ve Irak'a bora üzerinden ne mesaj verildi?
Girilmedik mağara kalmayacak

Girilmedik mağara kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe harekatının amacını açıkladı.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

FETÖ elebaşı Gülen'e 'mehdi' demişti.

Bayram trafiğinin <br>haritası çıkarıldı

Bayram trafiğinin
haritası çıkarıldı

​Bu haritaya bakmadan yola çıkanlar pişman olabilir.

Kabul edilemez

Kabul edilemez

AB'nin Türkiye ilerleme raporuna Türkiye'den ilk tepki geldi.

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Masalsı yolculuk bugün başlıyor

​Turistik Doğu Ekspresi'ne klip hazırlandı.
27 polis<br>merkezi kurulacak

27 polis
merkezi kurulacak

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Eski emniyet müdürüne hapis

Eski emniyet müdürüne hapis

'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında karar açıklandı.
Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

İstanbul polisi 2 milyon euro kazanç tespit etti.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.