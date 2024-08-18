İki milyon 37 kilometrekareye sıkıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki insani bölgeleri toplam yüzölçümünün yüzde 11'ine kadar azalttığını bildirdi. Konuya dair UNRWA tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği bombardıman ve saldırılardan kaçan sivillerin sığınacak bir yer bulamadığı kaydedildi. İsrail ordusunun son günlerde Gazze'nin çeşitli bölgeleri için tahliye emirleri yayınladığına işaret edilen açıklamada, binlerce Filistinlinin bu bölgelerden göç etmek zorunda kaldığı ve güvenli bir yer bulamadığı kaydedildi. Diğer yandan İsrail’in güvenli bölge ilan ettiği ve daha önce 2 kere tahliye edilen Maghazi mülteci kampı için işgalci güç bir kez daha tahliye kararı yayınladı. Kampta yaşayan yaklaşık 55 bin Filistinli 3’üncü kez yerinden oldu. Terör devletinin kampın Selahaddin Caddesi’ne kadar olan kısmını operasyon alanı ilan etmesinden sonra Filistinliler, Deir el-Balah’a sürgün edildi.