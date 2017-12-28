İlginç kaza: Uçak binaya daldı

Malta'da apronda duran bir yolcu uçağı hareket etti, kayarak havalimanı dışındaki bir binaya daldı. (Fotoğraf: Reuters)

Malta'da apronda duran bir yolcu uçağı hareket etti, kayarak havalimanı dışındaki bir binaya daldı.

Malta'da bir uçak, uluslararası havalimanında aprondan çıkarak yakınlardaki bir binaya çarptı.

Malta'da apronda duran bir yolcu uçağı hareket etti, kayarak havalimanı dışındaki bir binaya daldı. (Fotoğraf: Reuters)

Dassault Falcon 7X özel jet, aprondan hareket etti ve daha sonra kayarak bir yolu geçti. Ardından bir inşaat firmasına ait ofise daldı.

Malta'da apronda duran bir yolcu uçağı hareket etti, kayarak havalimanı dışındaki bir binaya daldı. (Fotoğraf: Reuters)

REKLAM

Reuters haber ajansının servis ettiği karelerde, uçağın burnunun binanın içine girdiği görülüyor.

Yerel medya, uçağın şiddetli rüzgar nedeniyle hareket etmiş olabileceğini aktarıyor.