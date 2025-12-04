Yeni Şafak
İlhak yasaları hızla çıkıyor

Neslihan Önder
04:004/12/2025, Perşembe
İsrail, 7 Ekim’den sonra Gazze’ye yönelik soykırım saldırılarını fırsat bilerek Filistinlilere karşı apartheid ve baskı rejimini derinleştiren 30’dan fazla ilhak yasasını meclisten geçirdi.

Adalah’ın raporuna göre 7 Ekim 2023 ile 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İsrail meclisi Knesset’te yürürlüğe giren yasalar, ifade özgürlüğü, protesto ve düşünce özgürlüğü, vatandaşlık ve aile birleşimi hakkı, eşitlik ve sosyal haklar ile tutuklu ve hükümlülerin hakları da dahil olmak üzere bir dizi siyasi ve medeni hakkı adeta yok sayıyor. Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri İsrail’in Filistinli vatandaşlara ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere uygulanan terörle mücadele yasalarının kullanımının genişletilmesi oldu. Adalah, terörle mücadele yasalarının, olağanüstü hâl önlemlerinin ve yalnızca Yahudilere yönelik yardımların ayrımcı yasalarda artışa yol açtığını belirtti. Raporda, "2016 Terörle Mücadele Yasası'ndaki 'terör eylemi' ve 'terör örgütü' kavramlarının muğlak tanımları, Filistinlilerin ifade özgürlüğünü bastırmanın temel araçları haline geldi" deniyor. Raporda ayrıca, geçici olağanüstü hâl tedbirlerinin kurumsallaştırılmasına da dikkat çekiliyor. Defalarca yenilenen veya kalıcı hale getirilen bu tedbirler, tutuklu haklarının yaygın şekilde ihlal edilmesine ve Filistinli tutuklular için cezalandırıcı koşullara yol açıyor. Yasalar siyasi ifadeyi suç sayıyor, Filistinli ailelerin sınır dışı edilmesine izin veriyor, aile birleşimini engelliyor, Filistinli öğretmenlerin işten çıkarılmasına izin veriyor, çocukların sözde "güvenlik suçları"ndan hüküm giymeleri halinde sosyal yardımları iptal ediyor, gözaltı yetkilerini genişletiyor, hukuki danışmanlığa erişimi kısıtlıyor ve bağımsız medya kuruluşlarını kapatıyor. Filistin’i savunan yabancı aktivistlere giriş yasağı, uluslararası mahkemelere başvuruların yasaklanması, medya kanallarına erişimin kısıtlanması gibi düzenlemeler, güvenlik gerekçeleriyle kullanılıyor.



