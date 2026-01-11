İlhakın son taşları döşeniyor

Batı Şeria’nın kuzeyinde 21 Ocak 2025’te başlattığı askeri operasyonları bir yıldır sürdüren işgalci İsrail ordusunun uyguladığı şiddete eş zamanlı olarak, bölgenin fiili ilhakı için hayata geçirilen E1 istilacı yerleşim projesinde de sona geliniyor. İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı ucunda duran Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından Kudüs’ü ikiye bölen ayrım duvarının Batı Şeria kısmında kalan Maale Adomim yasa dışı Yahudi yerleşiminin genişletilerek işgal altındaki Batı Kudüs’e bağlanmasını ön gören projede son adım atılıyor. İsrail hükümeti, E1 projesi kapsamında Maale Adomim’de 3 bin 401 konut kurulacağını bildirdi. İşgal devleti, Batı Şeria’nın fiili ilhakını adım adım tamamlarken son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güneydeki Necef Çölü’nün de işgal edileceğini açıkça söyledi.

İŞGALCİNİN DÖRT AMACI

İsrail hükümeti, Batı Şeria’nın ilhakı ve başta E1 projesi olmak üzere bölgede yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması yönündeki adımlarını dört kritik amaca dayandırıyor. İşgal devleti, yerleşimlerin “Büyük Kudüs” amacına hizmet ettiğini savunarak Kudüs’ün tamamının ilhakına vurgu yapıyor. Başta Netanyahu olmak üzere hükümet yetkilileri, sürekli olarak Tevrat’tan yaparak ilhakın “Dini-ideolojik boyutuna” dikkat çekerken, ayrıca Batı Şeria’nın ilhakının “İsrail topraklarını birleştireceğini” savunarak coğrafi sebepler de ileri sürüyor. Netanyahu’nun bir diğer kritik hedefi ise haziran ayında yapılması beklenen seçimler öncesi aşırı sağın desteğini almak olduğu değerlendiriliyor.

İLHAKIN ADIMLARI

İsrail hükümeti, E1 projesine paralel olarak fiili ilhaka doğru Batı Şeria’da toprak gasbı, yerleşim ve konut inşası ve askeri operasyonlarla adım adım hedefine yaklaştı. Eylül ayında Nablus’un batısındaki Tel bölgesinde 455 dönümlük araziye el koyan işgal hükümeti, geçtiğimiz perşembe günü de Kudüs’ün doğusundaki Maale Adomim yasadışı Yahudi yerleşiminin kuzeyinde bulunan Anata beldesinde 140 dönümlük araziye daha el koyma talimatı verdi. İsrail, bununla birlikte Ramallah ile Beyt Lahm arasındaki coğrafi irtibatı koparmış olacak. Böylece E1 projesi kapsamında Doğu Kudüs’ün işgali için son adıma gelinmiş olacak.

SAHA ÇALIŞMALARI

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler ve istilacı Yahudi yerleşimciler, hükümetin bu ilhak için attığı bu adımlara eş zamanlı olarak sahada bu adımları kolaylaştıran faaliyetlerini son bir yılda zirveye taşıdı. Ordu güçleri ve yerleşimciler, Arap bedevilere ait ev ve barınakları yıkarken, bedevileri göç etmeye mecbur bırakmak için mera alanlarını ve tarlaları tahrip etti. İşgal ordusu ayrıca, Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023’ten beri şiddeti artırdığı Batı Şeria genelinde 1,103 Filistinliyi öldürdü, 11 binden fazla Filistinliyi yaraladı ve 21 binden fazla Filistinliyi tutukladı.

BEDEVİLERE 45 GÜN SÜRE

Batı Şeria’da bu adımları atarak fiili ilhak amacında sona yaklaşan işgal devleti, bölgenin güneyindeki Necef Çölü için de harekete geçti. Netanyahu, önceki gün aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Savunma Bakanı Yisrel Katz ile birlikte Necef Çölü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, “Necef Çölü’nü tamamen ilhak edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu ziyaret eş zamanlı olarak Anadolu Ajansı’na bir açıklama gönderen Kudüs Valiliği, İsrail hükümetinin Necef’teki bedevilere ve Doğu Kudüs’ün El-İzriyye beldesi sakinlerine 45 gün içinde “Life Fabric” (Hayatın Yapısı) adlı bir proje kapsamında yerleşim inşaatına başlayacağı yönünde bir uyarı gönderdiğini bildirdi. Valilik, açıklamasında söz konusu projenin, Kudüs ile Maale Adomim yasa dışı yerleşiminin birleştirilmesini hedeflediğini ve arada kalan bölgeyi kaplayacağını aktardı.

20 yılın En yoğun saldırıları

İşgalci İsrail ordusu ve onun kontrolünde hareket eden istilacı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarını son 20 yılın en yoğun seviyesine çıkardı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgalci İsrail ordusu ve yerleşimcilerin 2025 yılında Batı Şeria'daki yaklaşık 280 yerleşim yerinde Filistinlilere yönelik 1800'den fazla saldırısını belgelediğini söyledi. Dujarric, bunun 2006'dan bu yana en yüksek günlük ortalama olduğuna dikkat çekti.







